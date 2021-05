Le nombre d'hospitalisations liées au virus chute ces dernières semaines au Grand-Duché, preuve «que la vaccination fait effet» selon le responsable des urgences du CHL. En revanche, les malades plus classiques se font de plus en plus nombreux.

Luxembourg 11 2 min.

Le covid laisse les hôpitaux respirer à nouveau

Ces dernières semaines, la pression redescend dans les hôpitaux du Grand-Duché. Sous la barre symbolique des 100 cas depuis un mois, le nombre d'hospitalisations atteignait même les 59 personnes ce mercredi. «On a le sentiment de respirer à nouveau», confie le docteur Marc Simon, responsable des urgences au Centre hospitalier du Luxembourg (CHL).

Avec la fermeture des centres de consultation covid, il s'attendait plutôt «à recevoir davantage de patients infectés, mais ce n'est pas le cas». Preuve, selon lui, que «la vaccination fait son effet». Un point de vue corroboré par les chiffres du ministère de la Santé qui révèlent qu'un tiers des résidents du Grand-Duché ont officiellement reçu au moins une dose de vaccin.

Mais si cette accalmie sur le front de la pandémie a permis au personnel soignant de ralentir, la charge de travail reste tout de même conséquente puisque les «patients classiques» reviennent de plus en plus aux urgences. «On reçoit des personnes qui ont des douleurs thoraciques depuis deux ou trois semaines, mais qui avaient peur de venir aux urgences à cause du covid», relève le Dr Simon qui fait état de «symptômes graves qui peuvent avoir des répercussions désastreuses».

Un risque sur 100 d'attraper le covid à l'hôpital Le ministère de la Santé indique que le taux d'infectiosité au sein des établissements de santé ne dépassait pas les 1,2% entre le 15 mars et le 18 avril. Ce qui représente un risque inférieur à celui d'autres maladies nosocomiales.

Une peur d'attraper le virus que le médecin juge pourtant «infondée», puisqu'un protocole «parfaitement maîtrisé» a été instauré. Référence au fait que le personnel est équipé de surblouses, de lunettes, de charlottes et de gants et que «chaque patient qui vient aux urgences est testé avant même de passer la porte». Autant de mesures primordiales dans ce service pivot d'où le virus pourrait se propager à tout l'hôpital. «Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moindre risque», assure le chef de service.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 A son arrivée aux urgences, le patient doit signaler tout symptômes pouvant s'apparenter au covid (perte de goût, migraine...) Gerry Huberty

A son arrivée aux urgences, le patient doit signaler tout symptômes pouvant s'apparenter au covid (perte de goût, migraine...) La personne est ensuite redirigée vers la "filière rouge", dont elle ne sortira qu'une fois sa sortie de l'hôpital validée. Si le test est positif, le patient est clairement identifié comme porteur du covid, à l'aide d'un bracelet rouge. Le personnel médical vérifie sa température et procède à un test de dépistage. Au sein du service, médecins, aide-soignants et infirmiers sont équipés d'un matériel spécial. Ce dispositif enlève une certaine pression au personnel médical, qui peut alors se concentrer sur les besoins du patient. En moyenne, un patient covid passe trois heures aux urgences avant de rentrer chez lui ou d'être dirigé vers un autre service.

Même si les équipes sont rodées, le Dr Simon estime toutefois que le système a atteint ses limites. Le bâtiment, vieux d'une quarantaine d'années est «trop rigide pour optimiser la gestion d'une pandémie au quotidien». Pourtant, il faudra faire avec, du moins jusqu'en 2029, date à laquelle un nouveau bâtiment pour les urgences doit entrer en fonction.

Située en lieu et place de l'ancienne maternité, la future structure médicale de 46.000 m² comptera 464 lits, 18 blocs opératoires et pourra accueillir jusqu'à 315 patients par jour. Mais surtout, elle sera modulable. «Le covid a poussé la direction à revoir les plans, pour permettre d'optimiser les flux», précise le Dr Simon. Le bâtiment lui-même pourra donc «s'adapter plus rapidement à toute nouvelle situation de pandémie». Une infrastructure de pointe dont le coût est estimé à 500 millions d'euros.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.





