Le covid fait une victime supplémentaire

Un 129e décès a été annoncé ce jeudi par le ministère de la Santé, le quatrième au cours de la semaine. Par ailleurs, 97 personnes ont contracté le virus au cours des dernières 24 heures.

Alors que les autorités allemandes ont annoncé ce jeudi un bond «préoccupant» des infections avec 4.000 cas recensés, une première depuis le début du mois d'avril, les contaminations continuent d'approcher la centaine de cas par jour. Les derniers chiffres publiés par les services du ministère de la Santé font état de 97 nouvelles contaminations.

Après deux jours stables, les autorités sanitaires du pays ont annoncé la mort d'une personne. Depuis le début de la pandémie, 129 personnes sont décédées après voir contracté le virus.

Avec ces 97 nouvelles contaminations, le Luxembourg affiche 10.631 cas de covid-19 alors que 6.845 dépistages ont été effectués depuis mercredi. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Quant aux hospitalisations, elles ont légèrement baissé, 31 patients sont à l'heure actuelle hospitalisés dont deux en soins intensifs. Par ailleurs, le taux de reproduction effectif du virus a augmenté, il est passé de 1,10 à 1,16.

A l'échelle de la planète, la pandémie a fait au moins 1.057.084 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi ce jeudi midi à partir de sources officielles. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 211.844 décès. Suivent le Brésil (148.228 morts), l'Inde (105.526 morts), le Mexique (82.726 morts) et le Royaume-Uni (42.515 morts). Plus de 36,2 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

