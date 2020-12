Depuis la mi-mars, 410 personnes ont succombé après avoir été diagnostiquées positives au coronavirus, selon les données du ministère de la Santé publiées lundi. 182 nouvelles infections sont à déplorer.

Le covid fait huit nouvelles victimes

Depuis la mi-mars, 410 personnes ont succombé après avoir été diagnostiquées positives au coronavirus, selon les données du ministère de la Santé publiées lundi. 182 nouvelles infections sont à déplorer.

Alors que le ministère de la Santé vient d'annoncer l'arrivée de nouvelles doses de vaccin anti-grippe au Luxembourg, toujours aucun signe du sérum anti-covid au Grand-Duché. Pourtant le virus fait toujours des dégâts au pays, en témoignent les huit nouveaux décès enregistrés ce lundi. Ce qui porte à 410 le nombre total de victimes depuis la mi-mars. A titre de comparatif, le 14 novembre dernier, le pays ne déplorait «que» 228 victimes en lien avec l'infection pulmonaire

La violence de cette «deuxième vague» dans le pays se mesure également à la vigueur du nombre de nouvelles infections. 182 ont été enregistrées lors des 24 dernières heures - contre 446 la veille.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 41.900 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



En ce qui concerne les patients hospitalisés, 239 patients se trouvent actuellement hospitalisés, soit 14 de plus que la veille. Parmi eux, 50 se trouvent en soins intensifs. Ils étaient 46 dimanche.



A noter que le laboratoire pharmaceutique allemand Curevac a annoncé, lundi, le lancement de la troisième et dernière phase d'essais cliniques à grande échelle en vue de l'autorisation de son vaccin.

Si l'Allemagne et les Pays-bas ont choisi de durcir leurs règles de confinement ces dernières heures, la France, elle, s'est lancée cette semaine dans une stratégie de dépistage massif ciblé sur quelques agglomérations. D'abord Le Havre (nord-ouest) et Charleville-Mézières (nord-est); deux autres territoires devraient embrayer en janvier, parmi ceux où le virus circule le plus vite: Roubaix (nord) et Saint-Etienne (centre-est).







Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.