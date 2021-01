Le nombre de morts causés par le virus repart à la hausse ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. 566 victimes sont à déplorer depuis le début de l'épidémie.

Le covid fait deux nouvelles victimes

Trois jours après avoir présenté les nouvelles mesures sanitaires en vigueur jusqu'au 21 février, le Premier ministre Xavier Bettel doit à présent s'exprimer ce lundi sur les éventuelles restrictions de circulation à l'échelle internationale.

Le gouvernement reste prudent, tandis que l'épidémie au Luxembourg marque le pas. Le covid a tout de même fait deux nouvelles victimes ces dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé. Depuis le mois de mars, l'épidémie a ainsi fait 566 morts.

Selon les données du ministère de la Santé, 29 personnes ont été testées positives au covid sur 272 tests effectués ces dernières 24 heures.

Depuis mars, le Luxembourg dénombre donc 49.733 cas dépistés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



71 malades atteints du virus - contre 73 dimanche - sont toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 14 se trouvent en soins intensifs, soit un de plus que la veille. 32 autres patients soignés en centres hospitaliers sont également suspectés ou isolés.

Alors que la propagation des variants du covid-19 s'accélère à travers le globe, le laboratoire Moderna a indiqué ce lundi que son vaccin restait efficace contre ceux qui se sont initialement développés au Royame-Uni et en Afrique du Sud. Le laboratoire a toutefois précisé qu'il allait travailler à développer une dose additionnelle pour accroître encore la protection contre ces variants.



