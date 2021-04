Le rapport quotidien fait état de deux décès supplémentaires ce vendredi, portant le nombre de morts à 796 depuis le début de la pandémie.

Luxembourg 2 min.

Le covid fait 46 victimes au mois d'avril

Le rapport quotidien fait état de deux décès supplémentaires ce vendredi, portant le nombre de morts à 796 depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement a présenté ce vendredi les modalités de la nouvelle liste de vaccination. Dédiée aux résidents volontaires âgés de 18 à 54 ans, elle permet aux volontaires de recevoir les doses non utilisées en fin de journée. Le but: accélérer la vaccination, tandis que le virus continue de se propager au Grand-Duché.

Ainsi dans son dernier bilan quotidien, le ministère de la Santé indique que deux décès supplémentaires sont à déplorer ce vendredi. Au total, 796 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie.



Sur les 8.718 derniers tests de dépistage effectués, 155 se sont avérés positifs. Le taux de positivité s'élève ainsi à 1,85% contre 2,24% la veille.



Au total, depuis le début de la pandémie, 67.205 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 87 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 34 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les onze patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais porteurs du covid.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 191.419 doses vaccinales anti-covid. 50.924 personnes ont reçu les deux doses préconisées.

Alors que les campagnes de vaccination accélèrent en Europe, plus de 150 millions de personnes ont été contaminées dans le monde, dont près de 6 millions en une semaine, selon un comptage de l'AFP à partir de bilans officiels vendredi. Cette flambée est notamment due à l'Inde, où 2,5 millions de cas ont été détectés ces sept derniers jours.

Alors que ses hôpitaux submergés manquent de lits, de médicaments et d'oxygène, l'Inde a déclaré vendredi un nouveau record mondial de 385.000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, et près de 3.500 décès.

L'aide internationale annoncée a commencé à arriver dans le pays d'1,3 milliard d'habitants. Un avion militaire américain, transportant plus de 400 bouteilles d'oxygène, de l'équipement pour les hôpitaux ainsi qu'un million de tests de dépistage du coronavirus, a atterri vendredi à New Delhi. Plus de 40 pays, dont le Luxembourg, se sont engagés à lui envoyer une aide médicale vitale et des approvisionnements en provenance de nombreux pays sont attendus ces prochains jours.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.