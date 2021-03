Au 4 avril, le Luxembourg pourrait connaître des assouplissements des restrictions sanitaires covid. Xavier Bettel s'y engage. Mais pas question d'un retour à la normalité en toute liberté. La prudence s'imposera encore.

Luxembourg 4 min.

Le covid face à «la stratégie des petits pas»

Patrick JACQUEMOT Au 4 avril, le Luxembourg pourrait connaître des assouplissements des restrictions sanitaires covid. Xavier Bettel s'y engage. Mais pas question d'un retour à la normalité en toute liberté. La prudence s'imposera encore.

«Je ne veux rien promettre.» Sauf que Xavier Bettel, vendredi, a dû lâcher du lest. Alors certes, le Premier ministre compte faire voter la prolongation des règles sanitaires actuelles pour deux semaines de plus. Un statu quo qui ira donc du 14 mars jusqu'au 4 avril. Mais promis, si le nombre d'infections reste stable, «des assouplissements dans certains domaines d'activité» seront annoncés. A commencer par une possible reprise de service pour les bars et restaurants, comme cela se fait déjà ailleurs.

Un an de crise covid-19 Signalé pour la première fois au Luxembourg le 29 février 2020, le virus régente le quotidien depuis, au rythme des vagues successives des nouvelles infections. Bien que la vaccination ait débuté, le virus reste toujours dans les esprits...

Mais pas la peine de sabrer le champagne à l'avance : «Ce retour à la normalité sous conditions», prévient déjà le chef du gouvernement. Il n'a pas encore les «détails» des modalités de réouverture. Mais il entend discuter du «modèle à choisir» avec les représentants professionnels. Ces patrons de cafés et bonnes tables qui, la veille encore, lui réclamaient à nouveau de rouvrir -au moins- les terrasses. Patience, encore.

Patience, mais le pays avance. Voilà le message qu'a voulu faire passer le Premier ministre en ce début mars, un an après le début de cette crise covid. Car, comme il l'a fait remarquer, «il ne faut pas oublier qu'ailleurs certains pays en sont à leur troisième reconfinement; ont encore certains commerces fermés, n'ont pas repris les cours dans les écoles.» Bref, ne nous plaignons pas trop.

D'autant que la levée des limitations pourrait concerner d'autres secteurs, comme le sport ou la culture. «Les gens ont besoin d'une bouffée d'air», et le gouvernement consent à leur octroyer cette respiration printanière. Ecoles de musique, salles de fitness, il va y avoir du mieux.

Variants vs Vaccins

Si le gouvernement consent à faire un «nouveau pas», c'est parce que le Luxembourg semble remis sur une bonne voie sanitaire. La bataille engagée depuis fin décembre Variants vs Vaccins semble porter ses fruits. Alors que 44.171 doses ont déjà été administrées, l'exécutif envisage même des jours meilleurs.

Jours meilleurs car les deux premières phases de vaccination désormais engagées (soignants et seniors) semblent porter leurs fruits. Moins de seniors se retrouvent pris en charge pour des formes graves de l'infection respiratoire, par exemple. La part de retraités dans les nouveaux cas dépistés positifs chute.

Jours meilleurs, car même si les livraisons de flacons anti-covid jouent parfois de mauvais tours aux autorités, le gouvernement sait pouvoir compter pour les deux mois à venir sur un nombre de doses réceptionnées (et donc à administrer) inégalé jusqu'alors. Une diffusion facilitée par la décision du jour, prise en conseil de gouvernement, de désormais autoriser l'octroi du vaccin AstraZeneca (jusqu'alors limité) à l'ensemble des catégories d'âge.

Un tiers des infections covid encore d'origine inconnue Si près de 40% des nouveaux cas de contamination trouvent leur source au domicile familial, une partie non négligeable reste encore à découvrir. Le ministère de la Santé l'affirme après avoir questionné les personnes suivies dans le cadre du Contact tracing.

Jours meilleurs car d'ici fin mars la plupart des personnes concernées auront bénéficié d'une injection. Ce vendredi soir, ce sont ainsi 11.000 nouvelles invitations à venir se faire vacciner qui partent. «D'ici fin mars, les deux premières phases de vaccination devraient être achevées.» Aussi, Xavier Bettel envisage-t-il déjà que d'ici fin avril 73.745 personnes auront été vaccinées.

Même la ministre de la Santé y est allée de son mot d'encouragement : «Nous sommes optimistes à pouvoir endiguer la contamination». Les taux d'adhésion à la campagne vaccinale invitent Paulette Lenert à cette confiance. Il est question de 68% de réponse positive chez les personnels hospitaliers, 74% du côté des pharmaciens, près de 50% des généralistes et médecins spécialistes. Le «bouclier sanitaire» espéré se renforcerait chaque jour un peu plus.



Interpol saisit 5.400 faux vaccins L'organisation internationale de lutte contre le crime a démantelé un réseau de contrefaçon en Chine, et participé à la saisie de 2.400 doses en Afrique du Sud. En tout, 83 personnes ont été interpellées.

Mais pas d'emballement, et le gouvernement entend rester fidèle à ces «petits pas qui donnent de bons résultats». Pour le guider désormais, l'exécutif entend s'appuyer encore plus sur le déploiement des tests antigéniques rapides. «Des nouveaux modèles existent, moins désagréables», assure Xavier Bettel. Et ces écouvillons donnant un résultat dans les 10 minutes vont maintenant être largement employés. Que ce soit auprès des scolaires (une expérimentation débutera dès le 22 mars) mais aussi à l'accueil pour s'assurer de la positivité covid ou non des visiteurs.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.