Le bilan de l'épidémie se monte désormais à 797 victimes au Grand-Duché. Et cela alors que la campagne vaccinale approche des 200.000 doses injectées.

Le covid entraîne un nouveau décès

Le Luxembourg est maintenant lancé dans une course quasiment toutes générations confondues : que la protection vaccinale se déploie plus vite que le virus et ses variants ne circulent. Challenge qui semble porter ses fruits au terme de quatre mois d'injections anti-covid, certes, mais dont les autorités savent que le résultat reste bien incertain encore.

Sur les 11.688 derniers tests de dépistage effectués, 192 se sont avérés positifs. Le taux de positivité s'élève ainsi à 1,64% contre 1,85% la veille.



Au total, depuis le début de la pandémie, 67.397 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 91 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 34 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier les patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais porteurs du covid.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 196.171 doses vaccinales anti-covid. 51.788 personnes ont reçu les deux doses préconisées. Xavier Bettel, qui s'était inscrit sur la liste des 30-54 ans volontaires pour bénéficier d'une dose d'AstraZeneca recevra sa première injection jeudi prochain.

L'Inde a ouvert, samedi, sa campagne de vaccination à l'ensemble de ses quelque 600 millions d'adultes, en dépit des pénuries et en pleine flambée épidémique (avec un nouveau record de plus de 400.000 contaminations en 24 heures). A ce jour, 155 millions de doses ont été administrées à 127 millions de personnes, soit 9,2% de la population indienne.





