Le covid booste le taux de réussite au bac

Jean-François COLIN La crise sanitaire et la fermeture subséquente des lycées durant près de deux mois n'ont pas affecté les résultats de fin d'année en terminale. Une progression de 5% du taux de d'élèves diplômés s'observe même par rapport à l'année dernière.

Une année scolaire «exceptionnelle» en tous points vient à peine de se refermer. Bouclage de tous les établissements du pays oblige, jamais encore professeurs et lycéens n'avaient eu à se familiariser avec l'apprentissage à distance comme ce fut le cas durant sept semaines, du 15 mars au 3 mai. La question brûlante de l'incidence de ce contexte inédit sur le taux de réussite reçoit ce jeudi une réponse: 83% des 3.516 candidats sur la ligne de départ ont décroché leur diplôme de fin d'enseignement secondaire. Ce taux apparaît même de 5% supérieur à celui de l'année 2018-2019, selon des données communiquées ce jeudi par le ministère de l'Éducation nationale.

Mieux, il s'agit même du taux de réussite le plus élevé enregistré pour la session d'été du bac au XXIème siècle! A côté de ces 2.915 jeunes diplômés, 418 élèves (12%) ont été ajournés et 183 (5%) carrément refusés. C'est dans l'enseignement secondaire classique que le taux de réussite se révèle le plus élevé avec 89%, contre 77% dans le secondaire général. Par ailleurs, 166 élèves ont obtenu la mention «excellent», soit une moyenne générale égale ou supérieure à 52 points. A l'analyse, les performances des filles s'avèrent globalement meilleures que celles des garçons: elles affichent en effet un taux de réussite de 85%, contre 80% du côté des garçons.

«Félicitant les jeunes diplômés pour leur réussite dans un contexte inédit», Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation nationale souligne «l'investissement dont élèves et enseignants ont fait preuve tout au long de la période de confinement et après la reprise du 4 mai». Le ministre DP qui relève que «l'apprentissage et l'enseignement à distance n'ont finalement pas eu d’impact» sur les résultats de fin d'année.

Pour rappel, en pleine crise du covid, et contrairement à d'autres pays, le Luxembourg avait décidé de maintenir les épreuves écrites et orales des examens. Celles-ci se sont donc déroulées selon le calendrier initialement fixé, et les critères d'admission et de refus sont eux aussi restés inchangés. Grâce à cette décision, le diplôme de terminale a pu conserver toute sa valeur.

