Le covid actif revient en maisons de retraite

Patrick JACQUEMOT Au moins 17 seniors ont été infectés par le coronavirus ces trois derniers jours dans des homes pour retraités. Mais aucun cluster n'est à signaler, tempèrent la ministre de la Santé et son homologue de la Famille.

En ce sixième mois de crise sanitaire, le bilan de l'épidémie ne cesse de grimper au Luxembourg. Avec 121 décès en lien avec l'infection pulmonaire et 7.200 cas positifs reconnus par les autorités, la prévention reste d'usage. Et plus particulièrement auprès des personnes vulnérables comme les pensionnés. L'âge moyen des victimes du virus restant figé autour des 80 ans.

D'où la vigilance de la Direction de la Santé ces derniers jours après le comptage de 17 nouveaux cas d'infection au sein de six maisons de retraite différentes. Après l'annonce de trois cas découverts en colonie de vacances, la nouvelle concernant les seniors n'est pas réjouissante et vient d'être confirmée par les ministres de la Santé Paulette Lenert (LSAP) et de la Famille, Corinne Cahen (DP) dans le cadre d'une réponse parlementaire adressée au député CSV Léon Gloden.

Les chiffres remontent au 7 août dernier. Depuis, assurent les deux membres du gouvernement, les contrôles d'infection se sont multipliés dans les résidences seniors concernées. Car, en plus des dix stations de dépistage fixes en place sur le pays, le Luxembourg dispose également d'équipes mobiles pouvant effectuer des tests directement auprès des personnes ne devant ou ne pouvant se déplacer.



La situation est loin d'être similaire à celle connue par un établissement hospitalier pour personnes âgées de Lorraine. A Pulnoy, près de Nancy, cet Ehpad a réinstauré à ses pensionnaires un confinement strict, après la découverte en début de semaine de 34 cas d'infection parmi ses résidents, ses personnels et suite à un décès attribuable au coronavirus.





