Désormais, les autorités annoncent 177 victimes de l'épidémie de covid. Si le pays compte désormais 9.451 infections actives, le virus continue à amener un nombre important de patients vers les hôpitaux.

Le covid à l'origine de six nouveaux décès

«Les chiffres doivent baisser.» Paulette Lenert l'a encore redit ce jeudi matin, au micro de RTL : la progression de l'infection covid alors que de nouvelles mesures sont en place depuis bientôt une semaine est loin de satisfaire la ministre de la Santé. Et les dernières données officielles ne vont pas lui donner le sourire : six morts supplémentaires en 24 heures, 803 nouveaux cas et un taux de positivité des tests au-delà des 6%... Le conseil de gouvernement prévu ce vendredi devra choisir : agir ou attendre.



Hier, un nouveau centre de prélèvement a ouvert ses portes, à Dudelange. Et cela avec 24 heures d'avance grâce à l'intervention de l'armée luxembourgeoise. C'est dire s'il devient non seulement urgent de désengorger les autres sites de dépistage en place, mais aussi obtenir au plus vite l'état de santé réel de la société.

Le bilan proposé ce 5 novembre indique 803 nouvelles infections recensées en un jour. Et cela sur un total de 11.981 tests PCR réalisés en 24 heures.

Avec ces nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 22.565 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation baisse (très) légèrement en pression. Les autorités réfléchissent toutefois à passer à la phase 4 du plan sanitaire, soit le report d'opérations. Les autorités relèvent actuellement 193 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, grimpé de cinq unités en un jour. Soit 36 malades.

L'Europe est devenue la région du monde comptant le plus grand nombre de cas détectés depuis le début de la pandémie en décembre en Chine. Avec 11,6 millions de cas détectés au total (et plus de 293.000 décès) les 52 pays de la région dépassent en nombre de contaminations la région de l'Amérique latine et des Caraïbes (11,4 millions de cas, près de 407.000 morts). L'Europe est redevenue l'épicentre de la pandémie ces dernières semaines, après l'avoir déjà été en mars-avril.

Dans les coulisses d'un centre de consultation covid Au Kirchberg, l'ancienne bibliothèque nationale accueille chaque jour une petite centaine de patients présentant des symptômes du virus. En cas de besoin, ses capacités pourraient être augmentées, assure le médecin coordinateur du centre.

A noter que l'ensemble du Portugal sera en état d'urgence sanitaire à partir de lundi pour au moins deux semaines. Une décision prise pour permettre au gouvernement de durcir les restrictions en vigueur pour endiguer l'épidémie de coronavirus, selon un projet de décret présidentiel dévoilé jeudi. «La sécurité juridique des mesures adoptées ou à adopter par les autorités compétentes (...) exige la déclaration d'un état d'urgence à la portée très limitée et aux effets largement préventifs», indique le texte signé par le président Marcelo Rebelo de Sousa, qui en principe sera approuvé par le parlement vendredi.





