Le covid à l'origine de 74 cas de maladies professionnelles

Et logiquement, ce sont les personnels de santé qui payent le plus lourd tribut à l'infection virale au covid-19 dans l'exercice de leur activité.

Alors que la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP) s'apprête à tenir une énième conférence de presse sur la situation sanitaire du pays, ce mercredi à 16h30, l'Association d'Assurance Accident reconnaît que 74 salariés bénéficient désormais de la reconnaissance en maladie professionnelle de leur infection au covid-19. Un chiffre qui ne flambe pas au fil des mois. Ainsi, début avril, l'AAA avait recensé 12 cas, puis 52 en juillet. C'est donc quasi sur le même rythme mensuel que le statut est accordé à des employés.

Alors que l'Inspection du travail luxembourgeoise (ITM) ne cesse de multiplier les contrôles en matière de respect des règles sanitaires, le virus continue donc bien à frapper dans les entreprises, sur les chantiers, dans les ateliers. Mais surtout dans les hôpitaux ou à l'occasion d'actes de santé pratiqués à domicile aux personnes. En effet, selon les déclarations de Georges Wagner, chargé de direction à l'AAA, «99% des cas sont issus du secteur des soins».

Le Statec vient de dresser le portait robot des 150.000 salariés qui, au Luxembourg, se sont retrouvés en première ligne quand l'épidémie a débuté. Des femmes principalement, aux contrats précaires le plus souvent.

On comprend donc pourquoi, à titre préventif, la Direction de la Santé multiplie les messages informatifs destinés à la palette de métiers de ce domaine d'activités. Infirmières, dentistes, généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes et autres : chaque professionnel est invité à prendre un maximum de précautions.

Et pour cause. Selon les derniers chiffres du Statec, 26% des employés dans le secteur de la santé ou de l'action sociale ont pu être considérés comme «frontliners». Autrement dit en première ligne face au virus. Applaudies pour leur engagement durant la première vague, privées d'une prime qu'une pétition publique suggérait, les infirmières (en milieu hospitalier ou à l'extérieur) sont ainsi les principales ''victimes'' de l'épidémie dans l'exercice de leur profession au Luxembourg.

Un cluster identifié au CHL

Trois membres du personnel et cinq patients du «Département de traumatologie et de chirurgie vasculaire» ont été testés positifs, révèle l'hôpital ce mercredi. Les infections ont été détectées dans le cadre du suivi des contacts ainsi que dans les tests de l'ensemble du personnel et des patients. Les personnes infectées ont été isolées. Aucun autre patient ne sera par ailleurs admis à la station tant que d'autres tests n'auront pas été effectués. Durant cette période, les patients du département seront pris en charge par d'autres services du CHL.