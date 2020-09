Avec un quart de l'ensemble des décès dus au coronavirus concentrés en sept jours, la semaine du 6 au 12 avril a entraîné une hausse de 64% de la mortalité par rapport à la même période des années 2016-2019. Des données publiées par Eurostat que Paulette Lenert relativise.

Le covid à l'origine d'une surmortalité début avril

Du 12 mars à aujourd'hui, l'épidémie de coronavirus a enlevé la vie de 124 personnes au Luxembourg. Et si le dernier décès remonte au 17 août, c'est bien le mois d'avril qui s'est avéré le plus meurtrier, concentrant à lui seul plus de 50% de la mortalité due au virus avec 68 victimes. Pour autant, sur l'ensemble du premier semestre de 2020, il n'est pas question de surmortalité avec un total de 2.062 décès au pays contre une moyenne de 2.065 pour la même période des années 2016-2019.

Par contre, selon des données divulguées vendredi par la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), le pays a bel et bien connu un pic de surmortalité dû à la pandémie au mois d'avril. En particulier, la semaine du 6 au 12 avril enregistre une hausse de 64% de la mortalité par rapport à la période identique sur les années 2016-2019, au pic de la première vague épidémique.

Sept jours durant lesquels 31 personnes atteintes du covid ont perdu la vie au Luxembourg, soit exactement le quart du total des victimes du virus! La période avec un pourcentage de surmortalité supérieur à 50% n'a duré qu'une seule semaine, même si la dernière semaine de mars (23-29) s'est aussi révélée mortifère, avec 31% de décès en plus, d'après des données publiées par Eurostat.

Dans sa réponse à Mars Di Bartolomeo (LSAP), Paulette Lenert précise toutefois qu'«Eurostat n'indique pas clairement la source des données luxembourgeoises exploitées», à savoir les décès de droit monitorés par le Statec ou bien les décès de fait monitorés par la direction de la Santé. Ainsi, selon la ministre de la Santé, l'exploitation des données du registre des causes de décès permet de mesurer la surmortalité du 6 au 12 avril à «seulement» 40% au lieu de 64%, soit 110 décès contre 79 en moyenne cette même semaine durant les années 2016-2019. Soit une différence de 31 unités qui correspond... exactement au nombre de personnes décédées du covid-19 cette semaine-là.



