Le premier championnat de la ligue dédiée aux jeux vidéo au Luxembourg a rendu ses verdicts ce week-end. Au-delà des résultats, l’événement organisé sous l’égide de l’opérateur de communication a gagné en crédibilité et s'ancre, malgré la crise sanitaire, dans le paysage médiatique du pays.

«Le covid a accéléré le succès de la POST eSport League»

(DH) - «A toute chose, malheur est bon, même en ces temps de pandémie.» Fabio De Aguiar, une des chevilles ouvrières de la première ligue dédiée aux sports numériques ne mâche pas ses mots. Tout comme il n'a pas compté son temps pour que le rendez-vous des gamers du Luxembourg et de la Grande Région rencontre son public.

«C'est un fait, le covid et toutes les contraintes liées à la crise sanitaire ont accéléré le succès de la POST eSport League, et de la digitalisation dans son ensemble», indique-t-il avant de mentionner qu'il lui faudra bien deux jours de repos pour effacer les fatigues d'un week-end éprouvant.

7 A l'image des premières phases de la compétition, les finales de la POST eSport League ont été très suivies. Photo: eli@11f.lu

En effet, la logistique de l'événement a mobilisé beaucoup de forces vives, notamment une quarantaine de personnes rien que pour le broadcast. «Rendez-vous compte, les finales qui se sont disputées ce week-end à huis clos, au Kinepolis, ont attiré plus de 8.000 téléspectateurs lors de nos 18 heures de livestream», ajoute Fabio de Aguiar.

Une réussite qui fait suite aux premières étapes très prisées d'une compétition organisée en quatre phases sous l'égide de POST. Pour rappel, la phase de qualification avait réuni 500 joueurs avant les play-offs du mois de juillet.

Le premier employeur du pays a eu le nez creux en misant sur l'eSport, la seule discipline à n'avoir que très peu été impactée par la crise sanitaire. Son président, Cliff Konsbruck, s'en est d'ailleurs félicité dimanche. «Le succès de cette première saison confirme le potentiel de l'eSport au Luxembourg et dans la Grande Région. En tant que premier opérateur télécom au Luxembourg, POST contribue avec son réseau du futur au développement de l'eSport, et du gaming en général, qui nécessite des bandes passantes ultra-haut débit et des latences très courtes.»

Les résultats des finales League of Legends: 1. Brotherhood of the Red Lion (5.000€ de prix) 2. Outplay eSports (2.500€) 3. Corona Difference (1.000€) 4. RFE Kneppel Club (750€) Clash Royale: 1. Tortel (1.500€) 2. Krypto (Outplay eSports) (900€) 3. Berry (Outplay eSports ) (600€) 4. Orange (400€) Fifa2020: 1. xFabinho (2.000€) 2. Fuoriclasse (1.500€) 3. Shadow (Standard de Liège) (1.000€) 4. LXB FIFA (Outplay eSports) (700€)

Par ailleurs, Cliff Konsbruck a révélé qu'une deuxième édition verra le jour l'année prochaine. Une information corroborée par le fondateur de 11F Media, la société mandaté pour développer la compétition. Fabio De Aguiar indiquant que l'objectif visé reste «de grandir encore en ajoutant des nouveautés». En clair, outre League of Legends, Clash Royale et Fifa2020, les gamers pourraient s'affronter sur d'autres plate-formes.

Et pourquoi pas Fortnite? Le jeu en Battle Royale a toujours la cote et fait l'objet de véritable bras de fer entre les chaînes de télés désireuses de s'arroger des droits de retransmission.





