Une équipe du Luxembourg Institute of Science and Technology (List) a lancé l'action Coronastep. But: suivre l'évolution du coronavirus dans les eaux rejetées par les ménages. De quoi donner une idée de la dynamique du virus parmi la population.

Le covid-19 traqué jusque dans les eaux sales

«Les eaux usées nous donnent une image précise de l'état de santé de la population à un moment précis.» Partant de ce constat, Henry-Michel Cauchie et son équipe ont lancé l'action de recherche Coronastep en collaboration avec le Laboratoire national de santé mais aussi l'Université de Luxembourg. La finalité étant de traquer et suivre l'évolution de la présence du coronavirus dans les eaux usées. L'étude s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de la task force mise en place début avril pour lutter contre la pandémie de convid-19.



Une approche qui n'est pas nouvelle pour le responsable du groupe de recherche Microbiologie environnementale et biotechnologie du List puisqu'il a notamment travaillé par le passé sur la «propagation d'un virus dans l'environnement» et notamment les entérovirus.

Concrètement, les analyses vont porter dans un premier temps sur les stations d'épuration de Beggen et Schifflange. «Cela nous donnera une bonne indication puisque ces deux sites recueillent les eaux usées d'environ 45% de la population luxembourgeoise». A terme, l'étude devrait concerner les sept stations les plus importantes du pays. Et donc couvrir les rejets de près de 90% de la population.



Pour mener à bien cette mission, les scientifiques du List peuvent compter sur le soutien du personnel des sites d'épuration qui leur fournira un prélèvement par semaine. «Il s'agit en fait de petits échantillons qui correspondent à une journée complète d'activité.»

Henry-Michel Cauchie et son équipe vont pister le covid-19 dans les eaux usées du pays. Crédit: Luxembourg Institute of Science and Technology

Sans surprise, les premières analyses ont confirmé la présence du virus dans les eaux sales. «Certes en faible quantité mais il est bien là, c'est nettement moindre que chez les patients».

Et le Docteur Cauchie de rassurer immédiatement: «L'eau qui est rejetée dans une rivière ne contient aucune trace de coronavirus, c'est pour cette raison que nous devons prélever nos échantillons avant la mise en place du processus de traitement».

Recherche complémentaire

Des données plus précises de la situation devraient être en possession des scientifiques d'ici deux semaines. «Nous aurons alors assez d'informations pour dresser un premier bilan. Ce qui est important c'est analyser la chaîne», précise encore Henry-Michel Cauchie. Le scientifique compte alors très vite «mettre en parallèle ses données» avec celles collectées par l'étude Con-Vince menée sur 1.500 personnes au Grand-Duché. Un projet, lancé cette semaine et qui effectue des tests systématiques sur un échantillon représentatif de la population.

«L'idée est de déceler la même évolution du covid-19 que ce soit via ce test sur la population humaine ou à travers l'analyse des eaux usées.» A long terme, le but de l'équipe du Dr Cauchie est de généraliser le dépistage systématique des eaux usées. «Cela nous permettrait de tirer la sonnette d'alarme avant la propagation d'une épidémie par exemple.»

