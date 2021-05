Désormais une personne contaminée par le virus infecte moins d'un autre individu, ce qui ralentit considérablement la circulation de l'épidémie qui a fait 808 morts au Grand-Duché en 14 mois.

Le covid-19 se diffuse bien moins vite

Désormais une personne contaminée par le virus infecte moins d'un autre individu, ce qui ralentit considérablement la circulation de l'épidémie qui a fait 808 morts au Grand-Duché en 14 mois.

A compter de mercredi, le Luxembourg dégaine son arme de défense massive face à l'épidémie : le vaccinodrome du Kirchberg. Avec jusqu'à 50 lignes de vaccination anti-covid activables en même temps... Si l'arrivée des stocks de vaccins suit, la progression du virus pourrait être prise de court d'ici les vacances d'été. En attendant, le Luxembourg déplore encore des infections et des victimes (deux de plus ce week-end encore).

Sur les 609 derniers tests de dépistage effectués dimanche, 37 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 6% (non représentatif de la situation générale car sur des sujets présentant déjà des symptômes).



Au total, depuis le début de la pandémie, 69.190 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé faisait état de 73 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 28 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier 12 autres patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais testés covid+.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 284.913 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 199.581 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Le Royaume-Uni qui a vacciné 40% de sa population adulte, a ouvert lundi pubs et restaurants en intérieur, hôtels, musées, salles de spectacles et stades. Interdites tout l'hiver, les retrouvailles dans les foyers sont de nouveau autorisées (limitées à six personnes ou deux foyers maximum) de même que les vacances à l'étranger. De nombreuses destinations restent soumises à une quarantaine au retour.

Des poussées récentes du variant indien, surtout à Londres et dans le nord-ouest de l'Angleterre, assombrissent néanmoins le tableau.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.