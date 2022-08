Toutefois, quatre nouveaux décès en lien avec une infection au virus ont été recensés au cours de la semaine du 1er au 7 août.

-34% de cas la semaine passée

Le covid-19 poursuit sa décrue au Luxembourg

Avec la multiplication des cas de la variole du singe à travers le monde, on en viendrait presque à oublier que le covid-19 continue de circuler, bien moins activement qu'auparavant cela dit. Toutefois, cela n'empêche pas les grands groupes pharmaceutiques, comme Moderna ou Pfizer, de plancher sur des vaccins permettant de lutter contre le variant Omicron et ses différents sous-variants, responsables des dernières vagues de contaminations.

En parlant de contaminations, celles-ci poursuivent leur décrue entamée il y a quelques semaines au Luxembourg. Ainsi, la semaine passée, du 1er au 7 août, le nombre de personnes testées positives au covid-19 a diminué de 2.000 à 1.310, soit une nouvelle baisse de 34%. Lors de la dernière semaine de juillet, les nouvelles infections avaient diminué de 44%.

La campagne de testing a également réduit la voilure avec un nombre de tests PCR en baisse, passant de 7.787 à 6.314 la semaine dernière. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives au covid-19 est de 44,1 ans.

Une légère décrue dans les hôpitaux

Outre une baisse des contaminations, une légère décrue dans les hospitalisations a également été constatée la semaine passée. Ainsi, dans les hôpitaux luxembourgeois, 14 nouvelles admissions de patients positifs ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 17 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés était de deux patients. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 65 ans.



Toujours pour la semaine dernière, 4 nouveaux décès en lien avec une infection au covid-19 ont été recensés. L'âge moyen des victimes est de 85 ans.

La campagne de vaccination continue quant à elle malgré la levée des dernières restrictions sanitaires. Pas moins de 5.491 doses ont été administrées la semaine dernière. «15 personnes ont reçu une première dose, 52 ont reçu une deuxième dose, 325 personnes ont reçu une première dose complémentaire par rapport à un schéma complet, 5.067 une deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma complet et 32 une troisième dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 08 août à 1.289.323», peut-on lire dans la dernière rétrospective covid de la Santé.

Cela signifie donc que 474.409 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,9% par rapport à la population vaccinable.

Les passages du «Impfbus on tour» sont communiqués sur www.impfen.lu. À noter que la vaccination se fait sans rendez-vous (carte d’identité et carte CNS obligatoires). Le type de vaccination proposée est la primovaccination et le booster (dose de rappel).

Rappelons également que le centre de vaccination Victor Hugo fermera ses portes le 13 août prochain à partir de 13h. «Les personnes désireuses de se faire vacciner sont en outre appelées à profiter des facultés de vaccination offertes par les cabinets de ville (généralistes et pédiatres), les officines de pharmacies et le Impfbus», indique le ministère de la Santé.

