Avec 161 nouveaux cas dépistés ces dernières 24 heures, l'épidémie de covid continue sa triste progression au Luxembourg. Quatre personnes supplémentaires ont également perdu la vie des suites d'une infection au virus.

Le covid-19 poursuit sa course

Avec 161 nouveaux cas dépistés ces dernières 24 heures, l'épidémie de covid continue sa triste progression au Luxembourg. Quatre personnes supplémentaires ont également perdu la vie des suites d'une infection au virus.

Alors que le ministre des Sports a détaillé ce jeudi les modalités de reprise des activités sportives, le covid-19 poursuit lui sa course. Ces dernières 24 heures, le pays comptabilise ainsi quatre nouvelles victimes, portant le bilan global de l'épidémie à 521 décès.

Avec 10.114 tests effectués ces dernières 24 heures, le pays enregistre 161 nouvelles contaminations. Soit un taux de positivité de 1,59%.



Le Luxembourg dénombre désormais 47.591 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le nombre de personnes hospitalisées diminue légèrement ce jeudi. Les hôpitaux hébergent actuellement 143 patients en lien avec l'infection, dont 26 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette seule pathologie.

Selon l'OMS, 22 pays de la zone Europe ont désormais enregistré des cas liés à la nouvelle souche du covid-19. Face à cette «situation alarmante», l'OMS a appelé jeudi l'Europe à «faire plus». L'organisme basé à Genève espère ainsi freiner la circulation de cette nouvelle variante du virus, qui serait, selon les experts, jusqu'à 70% plus contagieuse que celle qui circulait jusque-là.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.