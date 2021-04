En 2020, la population du Grand-Duché a augmenté de 1,4% par rapport à l'année précédente. Une tendance majoritairement liée à l'immigration qui vient compenser la hausse de la mortalité, note le Statec dans son dernier rapport.

Le covid-19 freine la croissance de la population

(ASdN) - Si 300.000 habitants supplémentaires seraient attendus d'ici 2050, force est de constater que la pandémie a ralenti cette évolution. Selon le dernier rapport du Statec, le pays compterait ainsi 634.730 résidents. Soit une hausse de 1,4%, une tendance en dessous des seuils observés ces dernières années.

En chiffres, la population a donc gonflé de 8.622 personnes. Une augmentation principalement liée à l'immigration, note l'institut statistique. Les arrivées depuis l'étranger représentent en effet 88% de la croissance totale de la population en 2020. Les installations sur le territoire sont néanmoins moins importantes que les années précédentes. Une tendance que le Statec justifie par la pandémie, et en particulier, «des incertitudes sur le marché du travail et des restrictions de déplacement».

Ces nouveaux arrivants viennent en grande majorité des pays d'Europe (70,2% des immigrations) avec, en tête du peloton, les Français. L'an dernier, ils représentent ainsi 17% de l'immigration nette. Les Italiens sont aussi plus nombreux qu'auparavant à s'installer au Grand-Duché (10,9% en 2020 contre 3,9 dix ans auparavant).

Ces arrivées, tout comme la hausse du nombre de naissances (+3,7%), n'ont néanmoins pas permis de compenser l'augmentation de la mortalité. Au total, 4.609 décès ont été enregistrés en 2020, soit une hausse de 7,6% par rapport à l'année précédente.

2020, année «surmortelle» Les décès en lien avec le covid-19 ont représenté 10,8% des 4.649 morts officiellement enregistrées l'an passé. Selon le Statec, il faut remonter à une quarantaine d'années pour retrouver des chiffres aussi morbides.

Et le covid-19 n'y serait pas pour rien. Parmi les 4.283 décès enregistrés, 11% seraient liés au virus, souligne l'institut statistique. Un chiffre qui grimpe à 13,6% entre la mi-mars et fin décembre, soit à compter du début de la crise. Une hausse de 399 décès supplémentaires par rapport à l’année 2019 et 477 décès de plus par rapport à 2018.

L'âge moyen des personnes décédées reste néanmoins élevé : 81 ans pour les femmes et 74 ans pour les hommes. Rien d'étonnant à cela, puisque les personnes âgées constituent la tranche de population «particulièrement vulnérable» au virus.





