Le covid-19 fait quatre victimes supplémentaires

Ces dernières 24 heures, 517 personnes ont été diagnostiquées positives au virus. 220 malades se trouvent par ailleurs toujours hospitalisés.

A l'approche des fêtes de fin d'année, le covid-19 continue de frapper. Rien que pour ces dernières 24 heures, le virus a été à l'origine de quatre décès supplémentaires, portant le nombre de ses victimes à 396.

Le 7 novembre dernier, le pays ne déplorait que la moitié de victimes actuelles en lien avec l'infection pulmonaire; c'est dire la violence de cette «deuxième vague» dans le pays.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 41.272 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. Des chiffres en croissance exponentielle en lien direct avec la hausse importante des campagnes de dépistage. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



En ce qui concerne les patients hospitalisés, 220 patients se trouvent actuellement hospitalisés. Parmi eux, 47 se trouvent en soins intensifs.



Nombre de pays européens signalaient, vendredi, des niveaux «trop élevés» de contaminations au covid-19 à l'approche de Noël, au moment où l'épidémie flambe plus que jamais aux Etats-Unis (295.539 décès, 15,85 millions de cas), sur fond d'annonces et de grandes manœuvres autour des très attendus vaccins. Le nouveau coronavirus a tué au moins 1,6 million de personnes dans le monde, pour près de 71 millions de contaminations confirmées.

En France (près de 57.000 morts), il existe un «risque élevé» d'une flambée «dans les prochaines semaines», a alerté l'organisme Santé publique France vendredi, qui appelle à la «plus grande vigilance, notamment dans la perspective des fêtes de fin d'année». Le gouvernement français avait annoncé jeudi soir un prudent déconfinement à partir du 15 décembre, tout en maintenant des restrictions : couvre-feu à partir de 20h tous les jours, y compris le 31 décembre (mais pas le 24), fermeture maintenue des cinémas, théâtres et musées au moins jusqu'au 7 janvier.

La pandémie se situe également à «un niveau trop élevé et dangereux» en Belgique voisine, partiellement confinée, a prévenu vendredi le virologue Steven Van Gucht, porte-parole des autorités sanitaires. «Contrairement aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, nous ne constatons heureusement pas encore de nouvelle hausse générale», mais les nouvelles contaminations ne diminuent quasiment plus depuis deux semaines et «la charge des hôpitaux est encore trop élevée», a-t-il souligné.





