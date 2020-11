602 cas positifs supplémentaires ont par ailleurs été recensés ces dernières 24 heures sur un total de 11.715 tests analysés. Soit un taux de positivité de 5,14%.

Le covid-19 fait quatre nouvelles victimes

602 cas positifs supplémentaires ont par ailleurs été recensés ces dernières 24 heures sur un total de 11.715 tests analysés. Soit un taux de positivité de 5,14%.

Alors que le gouvernement doit analyser à nouveau la situation sanitaire du pays en début de semaine, le Luxembourg enregistre quatre décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Au total, le virus a fait 266 victimes depuis le début de la pandémie.

602 cas supplémentaires ont par ailleurs été enregistrés ces 24 dernières heures sur 11.715 tests analysés en 24 heures selon la direction de la Santé. Le taux de positivité passe ainsi à 5,14%.

Avec ces nouveaux cas positifs, le Luxembourg dénombre désormais 32.341 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation se maintient à 181 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, là aussi, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire passe à 45 personnes.



Selon le dernier bilan établi par l'AFP, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.381.915 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 58.165.460 cas d'infection ont par ailleurs été officiellement diagnostiqués à ce jour. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'«une fraction du nombre réel de contaminations», souligne l'AFP.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 255.800 décès pour plus de 12 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis, le Brésil est le pays le plus endeuillé (168.989 morts), suivi de l'Inde (133.227 morts), du Mexique (101.373 morts) et du Royaume-Uni (54.626 morts).



En Europe, si certains pays commencent à voir le bout du tunnel, d'autres doivent à nouveau serrer la vis. Le gouvernement britannique a ainsi annoncé la fin du confinement instauré en Angleterre. Il prendra donc fin le 2 décembre. En France, les «assouplissements» au confinement en vigueur depuis le 30 octobre se feront en «trois étapes» d'abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année, puis «à partir de janvier 2021», a annoncé le porte-parole du gouvernement dans un entretien à la presse.

A l'inverse, le gouvernement portugais a décidé de renforcer les restrictions pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, notamment en fermant les écoles les lundi 30 novembre et 7 décembre, à la veille de jours fériés. Quant au Luxembourg, le suspense prendra fin lundi en début d'après-midi.

