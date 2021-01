Après une brève accalmie de deux jours, le Luxembourg déplore deux décès en lien avec le virus ces dernières 24 heures. Au total, l'épidémie a fait 564 morts depuis le mois de mars.

Le covid-19 fait deux nouvelles victimes

Après une brève accalmie de deux jours, le Luxembourg déplore deux décès en lien avec le virus ces dernières 24 heures. Au total, l'épidémie a fait 564 morts depuis le mois de mars.

Le gouvernement joue la carte de la prudence. A raison, puisqu'après deux jours sans victime, le Luxembourg compte deux nouveaux décès ces dernières 24 heures, portant le bilan total de l'épidémie à 564 morts depuis mars.

Le virus reste donc actif. Selon les données du ministère de la Santé, 143 personnes ont en effet été testées positives au covid sur 7.387 tests effectués ces dernières 24 heures.

Depuis mars, le Luxembourg dénombre donc 49.581 cas dépistés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



78 malades atteints du virus sont toujours hospitalisés au Luxembourg, soit une personne de plus que la veille. Parmi elles, 14 malades se trouvent en soins intensifs.

La campagne de vaccination avance puisque 704 volontaires ont reçu une première dose de vaccin ces dernières 24 heures. En revanche, personne n'a reçu de seconde injection. 6.897 hommes et femmes ont donc déjà été vaccinés au Grand-Duché.

