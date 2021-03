Le Luxembourg compte officiellement 657 décès en lien direct avec la pandémie, selon les données du ministère de la Santé. 106 personnes restent par ailleurs hospitalisées ce samedi.

Le covid-19 fait cinq nouvelles victimes

Alors que le gouvernement a annoncé le maintien du dispositif sanitaire actuel jusqu'au 2 avril, le covid-19 continue d'impacter le Luxembourg. Selon les données publiées vendredi par le ministère de la Santé, le virus a fait cinq nouvelles victimes, pour la deuxième journée consécutive, portant à 657 le nombre de décès depuis le début de la pandémie.



Sur les 11.898 tests effectués ces dernières 24 heures, 210 se sont par ailleurs révélés positifs, selon les chiffres officiels. Soit un taux de positivité de 1,77%.



Depuis mars 2020, 56.506 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 106 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 23 patients se trouvent en soins intensifs.

A travers le monde, la pandémie a fait au moins 2,58 millions de morts selon l'AFP. Les États-Unis restent le pays le plus touché par le virus tant en nombre de morts que de cas, avec 522.879 décès pour plus de 28.761.000 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Suivent le Brésil (262.770), le Mexique (189.578), l'Inde (157.656) et le Royaume-Uni (124.261).





