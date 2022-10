À partir des enregistrements vocaux de plus de 200 patients infectés par le covid-19, les chercheurs du LIH ont mis au point une technologie permettant de distinguer et de surveiller les patients symptomatiques et asymptomatiques.

Le covid-19 a sa propre voix

Distinguer les personnes infectées par le covid-19 qui sont symptomatiques des personnes asymptomatiques et surveiller la maladie est peut-être désormais à la portée d'un son de voix, ou plus précisément d'un biomarqueur vocal.

L'étude Predi-COVID, un projet dirigé par Guy Fagherazzi de l'Institut luxembourgeois de la santé (LIH), a montré pour la première fois que les enregistrements vocaux des personnes infectées par le covid-19 peuvent être utilisés pour surveiller les symptômes liés à la maladie et définir le degré de symptomatologie.

Pour cette recherche, les données vocales de 272 personnes ont été recueillies par le biais de Predi-COVID, une étude qui a suivi les personnes ayant été testées positives au covid-19 au cours des deux dernières années.

Un modèle créé avec une intelligence artificielle

Selon le communiqué de presse du LIH, les participants ont régulièrement enregistré avec leur smartphone la lecture d'un texte préalablement défini, puis ont rempli un questionnaire sur leurs symptômes et leur état de santé général.

Les 272 participants ont ensuite été divisés en deux groupes différents, symptomatique et asymptomatique, et les caractéristiques audio ont été enregistrées. Des comparaisons ont ensuite été faites entre les groupes. Les données recueillies ont ensuite été introduites dans un modèle créé à partir d'une intelligence artificielle, dans le but de prédire l'état symptomatique de ce groupe d'individus.

Comme l'explique Guy Fagherazzi dans le même communiqué, les chercheurs ont pu «isoler un biomarqueur vocal qui pourrait être utilisé pour suivre avec précision les individus symptomatiques et asymptomatiques atteints de covid-19».

Parler au lieu de tousser

Cette étude est la première à utiliser des enregistrements vocaux pour diagnostiquer les symptômes du covid-19. Au lieu d'utiliser des actes tels que la toux ou la respiration, qui sont déjà couverts par plusieurs dispositifs de diagnostic, la recherche a cherché à reproduire les aspects du monde réel en se concentrant sur les manifestations normales et quotidiennes des personnes, comme la parole, pour identifier les symptômes liés au covid-19.

Cette nouvelle technologie LIH basée sur des biomarqueurs promet de faciliter le diagnostic pour les professionnels de la santé, leur permettant de fournir une aide immédiate et à distance aux patients, soulageant ainsi les structures de soins et permettant de concentrer les ressources sur les cas les plus graves de la maladie.

L'idée est qu'à l'avenir, les professionnels de la santé pourront utiliser cette technologie «à la fois pour suivre les patients et pour suivre l'évolution de leurs symptômes à distance, à l'aide d'outils peu coûteux et non invasifs tels que les smartphones», précise le communiqué.

En outre, souligne encore le document, elle peut également constituer une solution pratique pour suivre les patients atteints de covid long et pour anticiper l'évolution de leurs symptômes.

«Ce type de biomarqueur vocal pourrait être intégré dans les futures solutions de télésurveillance, les dispositifs numériques ou la pratique clinique», car il fait appel à un «outil de collecte de données facilement disponible et non invasif qui peut être utilisé depuis la maison», résume Guy Fagherazzi.

