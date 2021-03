Au retour des vacances de Carnaval, le virus a lui aussi retrouvé les bancs de l'école. Entre le 22 et 28 février, pas moins de 351 cas ont été recensés, dont 35 auprès des enseignants.

Le covid-19 a fait sa rentrée des classes

(ASdN) - Si la brutale hausse des contaminations chez les enfants et adolescents inquiétait le gouvernement à la veille des vacances scolaires, force est de constater que le virus n'a pas disparu des bancs de l'école. Selon le ministère de l'Education luxembourgeois, 351 cas d'infections ont ainsi été recensés dans le milieu scolaire entre le 22 et 28 février, dont deux dans des centres de compétences.

A en croire le communiqué publié ce jeudi, la majeure partie des infections (343) seraient toutefois des cas isolés (scénario 1). Soit près de 98% des cas. Des situations qui laisseraient croire à une «source d'infection extérieure» à l'école, rappellent les services du ministre Claude Meisch (DP).

Quelques cas pourraient néanmoins laisser penser à une infection au sein de l'établissement scolaire. Huit d'entre eux correspondent en effet à un scénario 2 (maximum deux cas positifs dans une classe). En revanche, aucun scénario plus grave n'a été repéré au sein d'une école lors de la période considérée (scénarios 3 et 4). Autrement dit, plusieurs classes concernées ou une classe avec plus de trois cas.

Pour freiner la propagation du virus à la veille des congés de Carnaval, le ministère de l'Education avait opté pour une solution radicale. Du 15 au 20 février, les cours en présentiel avaient ainsi été suspendus, marquant le retour à l'école à domicile pour les enfants et adolescents du pays.

Néanmoins, pour garder les portes des établissements ouvertes, Claude Meisch prévoit de changer de stratégie. Courant mars, la possibilité sera offerte aux élèves et personnel scolaire de s'autotester. Actuellement, les 0-19 ans représentent 21,9% des infections actives au Luxembourg.





