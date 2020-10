Le Luxembourg a fait le choix, pour novembre, d'interdire tout déplacement de nuit. Mais certains pourront tout de même se retrouver en extérieur entre 23h et 6h du matin. Et cela sans risquer de verbalisation.

Le couvre-feu connait déjà ses exceptions

Couvre-feu chaque soir entre 23h et 6h : voilà le régime qui attend le Luxembourg à compter de ce vendredi. Un mois durant, sur cette tranche horaire, tout déplacement de personne sur la voie publique sera interdit. Ainsi en ont décidé les députés, jeudi, sans toutefois accorder au dispositif l'unanimité de leur vote pourtant réclamée par le Premier ministre. La mesure la plus stricte du nouveau plan sanitaire n'a reçu que 31 voix en sa faveur (DP, Déi Gréng, LSAP). Huit voix contre (Déi Lenk, Pirate, Adr) et 21 abstentions (CSV) complétant le scrutin.

Et déjà le ministre de la Sécurité a agité le bâton. Henri Kox (Déi Gréng) mettant en garde celles et ceux qui voudraient jouer les oiseaux de nuit, et se soustraire à cette limitation. L'amende encourue sera de 145 euros. La somme peut sembler dissuasive, mais les sanctions déjà annoncées pour non-port du masque en cette période covid ou déplacement sans autorisation au début du confinement en mars dernier n'avaient pas suffi à inciter chacun à respecter scrupuleusement la loi. Résultat : 300 PV dressés et 2.008 avertissements taxés distribués...

Pas question toutefois pour le gouvernement d'inciter les agents à faire preuve d'excès de zèle. Aussi déjà, le ministre a prévenu : «La priorité de la police ne sera pas de dresser des procès-verbaux aux sans-abri qui n'ont pas d'endroit où aller». Pour eux, la Wanteraktioun a repris du service en avance (afin de leur proposer un toit avant même le déclenchement du Plan Hiver). Mais pas question non plus de verbaliser quiconque viendrait à être surpris dans les rues, sur la route, aux heures désormais proscrites. Une liste d'exceptions a ainsi été dressée.

Passe-droit accordé

Ainsi, seront tolérés les déplacements de particuliers «en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou d'enseignement ; pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ; pour l'achat de médicaments ou de produits de santé ; pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d'un voyage à l'étranger; liés à des transits sur le réseau autoroutier en cas de force majeure ou situation de nécessité».

Un passe-droit a également été octroyé aux possesseurs d'animaux de compagnie. «Dans un rayon d'un kilomètre autour du lieu de résidence», ils auront le droit de promener toutou. Mais ils ne devraient guère croiser de voisins dans les parages...

