Le coût du logement au Grand-Duché était 87 % plus élevé que la moyenne de l'Union européenne l'année dernière.

Selon des chiffres d'Eurostat

Le coût du logement au Luxembourg, l'un des plus élevés de l'UE

Heledd PRITCHARD

L'an dernier, le coût du logement au Luxembourg était le second plus cher de l'UE par rapport à la moyenne européenne et les propriétés du pays produisaient le plus d'émissions de gaz à effet de serre par personne, selon un rapport d'Eurostat, l'agence officielle de statistiques de l'Union européenne.

Le coût du logement au Grand-Duché était 87 % plus élevé que la moyenne de l'UE l'année dernière, juste derrière l'Irlande qui était 94 % plus chère, selon le rapport publié jeudi.

Les prix des logements sont devenus plus chers de manière générale dans l'UE depuis 2010, en hausse de plus d'un tiers, avec un pic particulier constaté entre 2015 et 2021. Depuis 2018, les prix des logements au Luxembourg ont augmenté d'environ 12 à 15 % chaque année, pour atteindre un maximum de 17 % en 2020.

Une hausse moins forte

Avant 2018, les augmentations annuelles se situaient autour de 4,5 % à 5 % par an, selon les chiffres précédents de l'Observatoire de l'Habitat, qui effectue des recherches sur le logement pour le gouvernement.

La hausse des prix de l'immobilier au Luxembourg a quelque peu ralenti ces derniers mois, augmentant de 2,4 % en moyenne au début du mois d'octobre par rapport à il y a un an. Le coût des propriétés existantes dépasse celui des nouvelles constructions, car les coûts de construction ont grimpé en flèche et il y a eu des retards dans l'obtention des matériaux, a indiqué précédemment le site Web immobilier atHome.

Les foyers luxembourgeois ont produit le plus d'émissions de gaz à effet de serre par personne en 2020, brûlant plus de 1.500 kg par tête pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude, la cuisine et la climatisation, selon les chiffres d'Eurostat.

Le total luxembourgeois était plus de deux fois supérieur à la moyenne européenne de 675 kg par habitant pour l'année. La Suède a produit le moins d'émissions de gaz à effet de serre avec 30 kg par personne, suivie de Malte, du Portugal et de l'Estonie.

70% de propriétaires

Bien que 70 % des Luxembourgeois soient propriétaires de leur logement, soit le même pourcentage que la moyenne européenne, 16 autres pays de l'UE affichent un pourcentage plus élevé. Le taux le plus élevé est celui de la Roumanie, où 95 % des personnes sont propriétaires de leur logement, suivie de la Hongrie et de la Croatie. L'Allemagne est le seul pays où la proportion de propriétaires et de locataires est égale.

Au Luxembourg, moins de 10 % de la population a vécu dans un logement surpeuplé au cours de la dernière décennie, ce qui est inférieur à la moyenne européenne, qui se situe entre 17 % et 19 %. En Lettonie et en Roumanie, plus de 40 % des résidents vivaient dans un espace surpeuplé.

En 2010, au Luxembourg, environ trois personnes sur cinq vivaient dans un logement sous-occupé, c'est-à-dire un logement dont l'espace est supérieur à celui nécessaire pour le nombre de personnes qui y vivent.

Ce pourcentage n'a cessé de baisser depuis lors et s'élève aujourd'hui à 50 %. La principale raison pour laquelle les logements sont sous-occupés est que les gens restent dans leur maison familiale après le départ de leurs enfants, indique Eurostat.

Dans toute l'UE, environ un tiers des personnes vivent dans un logement sous-occupé, un chiffre qui est resté stable depuis 2010, selon les données d'Eurostat.



3% du PIB investis dans le logement

Si le Luxembourg est l'un des cinq pays où personne ne vit dans un logement dépourvu de toilettes, de douche et de baignoire - avec l'Allemagne, Malte, les Pays-Bas et la Suède -, 15 % des personnes vivent avec un toit qui fuit, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne européenne. Seuls 3 % des personnes ne parvenaient pas à chauffer correctement leur logement l'an dernier, soit moins que la moyenne européenne (7 %) et beaucoup moins qu'en Bulgarie et en Lituanie, où respectivement 24 % et 23 % des habitants peinent à se chauffer suffisamment.

L'année dernière, dans toute l'Union européenne, une personne sur dix consacrait plus de 40 % de son revenu disponible à son logement. Au Luxembourg, seulement 8 % des personnes vivant dans une des villes du pays consacraient cette part aux frais de logement, contre 4 % des personnes vivant dans les zones rurales.

L'année dernière, 3 % du PIB du Luxembourg ont été investis dans le logement, ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 6 %.

En 2020, le Grand-Duché comptait plus de 4.400 entreprises de construction, employant au total plus de 50.000 personnes. La région Île-de-France, où se trouve Paris, comptait le plus grand nombre de personnes actives dans le secteur avec 605.000 employés dans le secteur.

