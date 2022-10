Le cadavre démembré avait été trouvé par un adolescent de 16 ans derrière un bâtiment abandonné.

A Mont-Saint-Martin

Le corps mutilé est celui d'une Portugaise vivant au Luxembourg

Tiago RODRIGUES

La femme retrouvée démembrée à Mont-Saint-Martin, en France, est portugaise et a vécu au Luxembourg. L'information a été confirmée à nos confrères de Contacto par le parquet luxembourgeois, qui enquête sur cette sordide affaire. «Il y a effectivement des indications selon lesquelles la victime était de nationalité portugaise et vivait au Grand-Duché», a confirmé le parquet.

Les premiers éléments de l'enquête du cadavre décapité Si le travail d'identification du cadavre mutilé de la jeune femme se poursuit, les premiers éléments sont d'ores et déjà acquis. Au même moment, des photos du corps circulent sur les réseaux.

Celui-ci a ajouté : «Pour l'instant, nous ne pouvons pas en dire plus.» Pour rappel: le corps démembré d'une femme a été retrouvé le 19 septembre par un adolescent de 16 ans qui cherchait un endroit pour uriner derrière un bâtiment abandonné à proximité de la mairie de Mont-Saint-Martin, dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Le propriétaire d'un bar de la ville a appelé la police après avoir été alerté par le jeune. Quelques jours plus tard, les autorités françaises ont diffusé des images des tatouages trouvés sur le cadavre, qui pourraient permettre d'identifier la victime. L'un des tatouages portait le nom de «Kiko».

Le procureur de Nancy a déclaré que la femme est âgée entre 20 et 35 ans et que l'absence de sang sur les lieux indique qu'elle a probablement été «démembrée ailleurs» et emmenée à Mont-Saint-Martin. Contacto a également obtenu la confirmation de la police luxembourgeoise que les vidéos enregistrées au moment de la découverte du corps et diffusées sur les médias sociaux en France l'ont également été au Grand-Duché.

