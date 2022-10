Ce n'est qu'après l'expertise médico-légale au Grand-Duché que le corps sera transféré à la famille au Portugal, selon nos confrères de Contacto.

Drame de Mont-Saint-Martin

Le corps de Diana sera autopsié au Luxembourg

Ce n'est qu'après l'expertise médico-légale au Grand-Duché que le corps sera transféré à la famille au Portugal, selon nos confrères de Contacto.

Le corps de Diana Santos, retrouvé à Mont-Saint-Martin, est actuellement toujours en France. Toutefois, nos confrères de Contacto ont appris que les autorités luxembourgeoises ont demandé, la semaine dernière, que le corps soit transporté de Nancy au Grand-Duché, pour une nouvelle autopsie. La procédure régulière est en cours.

Ce n'est qu'ensuite que la dépouille sera envoyée à la famille au Portugal, ce qui devrait se faire dans les semaines à venir. Le père et le frère de Diana affirment qu'ils n'ont reçu aucune autre information des autorités. Ils affirment qu'ils ne savent toujours pas quand le corps sera transféré au pays d'origine de la victime, afin de pouvoir organiser ses funérailles.

Contacto a de son côté interrogé le secrétaire d'État des Communautés portugaises sur cette question, mais n'a pas encore reçu de réponse. Nos confrères ont également interrogé les autorités luxembourgeoises et françaises pour savoir si les autres membres du corps avaient été retrouvés. Rappelons que les membres inférieurs avaient été coupés au niveau des genoux, il n'y avait ni bras ni tête.

L'enquête suit son cours

Tant le parquet de Diekirch, qui instruit l'affaire, que le parquet de Nancy, chargé de l'enquête initiale, ont répondu qu'à ce stade, ils ne peuvent avancer aucune information supplémentaire.

Le corps démembré de Diana a été retrouvé le 19 septembre derrière un bâtiment abandonné à Mont-Saint-Martin, une commune française proche de la frontière avec le Luxembourg. Le cadavre a été autopsié à l'institut médico-légal de Nancy. Il ne présentait aucune contusion visible, aucun signe de blessure par balle ou par couteau, ni de violence sexuelle. Il n'y avait aucune trace de sang et il n'était pas non plus en état de décomposition profonde, ce qui amène les autorités à penser qu'il aura été démembré ailleurs et que la mère de famille a été tuée dans les 24 heures précédant la découverte du corps.

L'identité de la victime n'a été confirmée qu'une semaine plus tard, grâce aux deux tatouages retrouvés sur le torse : l'un avec un poignard et une rose et l'autre avec le nom « Kiko ». C'est l'ex-partenaire de Diana, João Oliveira, qui a reconnu le tatouage grâce aux images diffusées par le procureur de Nancy quelques jours auparavant.

Contacto confirmera plus tard, le 3 octobre, par l'intermédiaire du parquet luxembourgeois, que la femme était portugaise et vivait au Grand-Duché. Depuis, l'affaire est instruite par le parquet de Diekirch. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Said Banhakeia, un Marocain de 48 ans, a été arrêté le 6 octobre par la police judiciaire luxembourgeoise et se trouve en détention provisoire au pénitencier de Schrassig. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et considéré par les autorités comme le principal suspect du crime.

L'avocat de Said révèle que le Marocain clame son innocence et n'a pas nommé d'autres suspects possibles. Daniel Baulisch a reconnu que la police avait trouvé «suffisamment de preuves» pour que Said soit arrêté et considéré comme suspect du crime. Au sujet d'un éventuel alibi de l'homme le jour du meurtre de Diana, l'avocat a déclaré qu'il ne pouvait pas «révéler de détails».

Qui était Diana Santos ?

Diana Isabel Gomes dos Santos est née le 17 octobre 1981 à Porto. Elle avait 40 ans. Elle a émigré en Andorre alors qu'elle avait un peu plus de 20 ans. Elle a ensuite traversé la France et la Belgique, avant d'arriver au Luxembourg. Selon son père, elle a toujours travaillé comme serveuse ou en cuisine. Elle avait un fils de 22 ans, le «Kiko» du tatouage, qui a été élevé par sa grand-mère à Vila do Conde. Toute la famille est au Portugal. Elle y allait en vacances presque chaque année.

