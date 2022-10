Le corps en état de décomposition avancé d'une femme a été découvert mercredi dernier au parc Laval à Steinsel. La cause du décès n'est pas encore connue.

L'identité n'est pas encore connue

Le corps d'une femme retrouvé à Steinsel

(tom/str) Comme le parquet l'a confirmé ce lundi au Luxemburger Wort, le corps d'une femme a été retrouvé mercredi dernier au parc Laval à Steinsel. Des rumeurs en ce sens avaient déjà circulé depuis plusieurs jours dans la localité et dans ses environs.

Le corps était déjà dans un état de décomposition fort avancé, selon le parquet. Il est possible qu'il s'agisse d'une personne disparue depuis un certain temps. Une autopsie aurait été ordonnée afin de déterminer l'identité de la défunte et la cause de son décès, mais les résultats ne sont pas encore connus. «Jusqu'à présent, rien n'indique que le décès soit dû à une cause étrangère», a déclaré le porte-parole.

