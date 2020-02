Le Laboratoire national de santé est la seule structure du pays capable de réaliser les analyses liées au covid-19. A ce jour, aucun des tests effectués ne s'est avéré positif en relation avec l'épidémie qui a fait près de 1.770 morts dans le monde.

Le coronavirus pisté à Dudelange

Rien à déclarer! Pour l'instant, le Laboratoire national de santé (LNS) n'a rien trouvé. Douze échantillons ont été analysés par les équipes du service de microbiologie depuis début février. Depuis précisément qu'un ressortissant luxembourgeois, de retour de Chine, a été placé à l'isolement au Centre hospitalier de Luxembourg. Aucune infection par l'agent rebaptisé covid-19 par l'Organisation mondiale de la santé n'a été constatée, alors qu'à l'échelle planétaire plus de 70.500 personnes ont été infectées et quelque 1.770 décès enregistrés.

Le test pour détecter le virus est «relativement complexe», note le docteur Trung Nguyen, responsable du service de virologie du LNS en charge des examens. Après avoir séquencé le coronavirus, la Chine a partagé ses informations avec le monde entier. Un laboratoire de Berlin a ensuite mis en place une méthode de protocole de diagnostic; une base sur laquelle s'appuie le LNS pour effectuer son propre test. Il le réalise à partir d'échantillons anonymes obtenus par frottis respiratoires.

L'établissement installé à Dudelange dispose du niveau de sécurité 3, c'est-à-dire capable de gérer des agents biologiques pathogènes pour l'homme et présentant une propagation possible. C'est le seul équipement habilité à réaliser ces analyses au Luxembourg.

Pour ce qui est du déroulement du protocole, le virus doit d'abord être inactivé avant d'en extraire le génome viral, à savoir le matériel génétique. Il faut ensuite vérifier si l'échantillon ne contient pas d'autres maladies plus répandues, comme la grippe saisonnière.

Il faut entre quatre et cinq heures pour obtenir un premier résultat. «Notre examen, c'est un "kit maison". Ce n'est pas aussi rôdé qu'un test commercial qui va plus vite mais, bien entendu, il fonctionne», souligne le responsable de la virologie au LNS. «Nous travaillons d'ailleurs à l'amélioration du processus. D'ici une à deux semaines, notre objectif est d'augmenter notre capacité de diagnostic», explique le Dr Nguyen.

Avec une habilitation de niveau 3, le laboratoire national de santé est la seule infrastructure du pays à pouvoir tester le coronavirus. Photo: Chris Karaba

La technique en soi ne changera pas. Mais si actuellement le LNS peut effectuer une dizaine d'examens par jour, à terme il pourrait être capable d'en pratiquer entre 50 et 100. «C'est bien au-delà des nécessités actuelles, concède Trung Nguyen. Mais on ne sait pas comment le virus va évoluer». A l'étranger, les grands laboratoires qui font évidemment face à des populations plus importantes ont déjà la capacité de réaliser 500 à 1.000 essais quotidiens.

A noter que le protocole prévoit une validation des résultats par un laboratoire de référence. Ceux obtenus par les équipes du LNS sont ainsi envoyés dans une structure à Rotterdam, laquelle confirme ou non les conclusions. «Nous aurions pu travailler avec Berlin mais Rotterdam c'est beaucoup plus près, quatre heures de route seulement», explique le Dr Nguyen. Au final, pour obtenir un résultat définitif respectant toute la procédure, il faut toutefois attendre au minimum deux jours.