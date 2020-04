Mercredi prochain le gouvernement disposera du recul nécessaire pour annoncer de nouvelles mesures de déconfinement le 11 mai. Mais on «ne changera pas le calendrier scolaire», assure le Premier ministre qui a aussi parlé des effets de la crise sur le budget de l'Etat.

Le coronavirus créera un déficit de «plusieurs milliards»

Maurice FICK Mercredi prochain le gouvernement disposera du recul nécessaire pour annoncer de nouvelles mesures de déconfinement le 11 mai. Mais on «ne changera pas le calendrier scolaire», assure le Premier ministre qui a aussi parlé des effets de la crise sur le budget de l'Etat.

(MF) – Dix jours après la reprise en douceur sur tous les chantiers et à quelques jours du retour des élèves de terminales dans les lycées, le Premier ministre, Xavier Bettel (DP) a jugé au micro de Radio 100,7 que si l'impatience de la population devient palpable «les gens ont été très raisonnables ces dernières semaines». Avant d'expliquer que les chiffres actuels sur l'évolution de la pandémie sont liés à un «engagement commun et au respect de l'homme vis-à-vis de l'homme». Même s'il reconnaît «en tant que libéral», que les restrictions ne sont pas commodes.

La date du 11 mai est en point de mire pour l'annonce de nouvelles mesures de déconfinement très attendues au Luxembourg mais, interrogé aussi bien sur Radio 100,7 ce mercredi que sur RTL la veille, le Premier ministre répète que ces mesures seront liées en premier lieu à l'évolution de la pandémie et donc aux chiffres, dont celui du taux d'occupation des lits aigus.

Un mois pour tester l'ensemble du Luxembourg Paulette Lenert, la ministre de la Santé a dévoilé ce mardi un ambitieux projet de vaste détection du covid-19 au Luxembourg. Grâce à un partenariat étroit avec le monde de la recherche, la ministre LSAP vise la réalisation de «20.000 tests par jour» à partir du 19 mai.

«Mercredi prochain nous pourrons faire l'analyse de la situation avec les différents scénarios et prendre nos responsabilités politiques et annoncer dans quelle direction nous voulons aller à partir du 11 mai», a expliqué le Premier ministre qui prévoit de convoquer «plusieurs fois» le conseil de gouvernement la semaine à venir.

Fait est que la crise sanitaire aura des conséquences financières immédiates sur le budget de l'Etat 2021. Alors que ce mercredi après-midi sera présenté le pacte de stabilité en commission -qui devra ensuite être présenté à la Commission européenne à Bruxelles en même temps que le programme national de réforme- le Premier ministre a d'ores et déjà prévenu: «Nous avions planifié un budget avec un excédent de 800 millions d'euros mais nous aurons un déficit de plusieurs milliards».

L'école rouvrira bien mais sera très différente

Et pour cause, en un mois et demi de crise l'Etat a mis en place un bouclier de 8,8 milliards d'euros contre le covid-19 et a déjà déboursé plus de 2,5 milliards d'euros pour venir en aide aux entreprises et financer le chômage partiel «soit 3,25% de notre PIB, ce qui est énorme», dit le Premier ministre. Avant de souligner que son gouvernement a, par ailleurs fait un emprunt de 2,5 milliards avec des taux négatifs.

Le pays souscrit pour 2,5 milliards d'emprunt Pour soutenir l'économie du pays à faire face aux répercussions du coronavirus, le Luxembourg a réussi à se voir prêter 2,5 milliards d'euros mais à taux négatif. Tout bénéfice donc pour la trésorerie de l'Etat.

«On a le sentiment que l'école va normalement ouvrir dans les semaines à venir mais ce n'est pas le cas, c'est une autre école qui ouvrira» du fait de toutes les mesures de sécurité et organisationnelles qui seront mises en place pour éviter la propagation du coronavirus, explique le Premier ministre au micro de Radio 100,7. Il précise aussitôt dans le but de rassurer les parents: «Mais tout est fait pour donner les plus grandes garanties».

La veille, la bourgmestre de Luxembourg-Ville, Lydie Polfer (DP) avait fait état des difficultés à trouver tous les espaces pour doubler le nombre de salles d'accueil. La «situation est exceptionnelle» et elle «n'est facile pour personne» mais fait est que «le calendrier (scolaire) ne changera pas», a posé le Premier ministre.

Car «il s'agit de l'avenir des générations à venir», estime Xavier Bettel en balayant la vision restrictive selon laquelle la réouverture des écoles doit permettre de faire tourner l'économie. Il souligne d'ailleurs l'unanimité des psychiatres et psychologues sur les «dommages collatéraux qui seront bien plus grands si les enfants restent confinés».

