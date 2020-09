Quinze jours avant les écoles luxembourgeoises, les élèves des établissements privés du pays ont retrouvé leurs camarades de classe. Un redémarrage des cours atypique que les directions ont préparé avec l'espoir de limiter au maximum les risques d'infection au covid-19.

Le coronavirus à l'agenda de la rentrée

Fini les vacances, la rentrée des classes a sonné. Si les élèves du public ne retrouveront les bancs des écoles qu'à la mi-septembre, certains établissements privés ont d'ores et déjà accueilli cette semaine quelques-uns de leurs 16.000 écoliers, collégiens et lycéens sur les quelque 105.000 élèves du pays. Un démarrage des cours qui intervient alors que les spécialistes craignent un rebond des infections. Et que déjà 58 élèves de l'ISL ont été placés en quarantaine, une semaine à peine après leur reprise...

C'est donc en suivant de nouvelles consignes très strictes qu'une nouvelle vague d'enfants et adolescents a repris le chemin de l'école en ce début septembre. Et au sein des écoles européennes de Luxembourg et Mamer, comme à Vauban, le masque fait désormais partie intégrante de l'uniforme. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur.

Bien qu'il ne soit «pas toujours agréable», son port reste néanmoins bien accueilli par les parents. «C'est une bonne chose pour protéger élèves et professeurs», commente ainsi Christelle, maman d'une fille de 11 ans.

50% des nouveaux infectés âgés de moins de 40 ans Pas de doute, la circulation du covid-19 au Luxembourg poursuit sa route. Mais sur les 288 nouveaux cas enregistrés parmi les résidents fin août, la moyenne d'âge tend à baisser. Elle s'établit désormais à 35 ans.

Lavage des mains, désinfection des locaux ou respect des distances de sécurité sont également au programme en ce début d'année scolaire. Dès à présent, les quelque 2.500 élèves de Vauban vont également devoir changer leur routine matinale. Désormais, les parents ont pour devoir de surveiller la température de leur progéniture en cas de symptômes ou de sensation de fièvre. Si elle est supérieure à 38°C, l'enfant ne pourra être accepté en cours. Mais «des cours à distance lui seront proposés», rassure la direction.

Un «contrat covid»

Pour autant, pas question de proposer des cours à la carte. Car crise sanitaire ou pas, l'enseignement «reste obligatoire», rappelait le ministre de l'Education au printemps. Dans les deux écoles européennes du pays, aucune leçon à distance ne sera ainsi proposée en cas d'absence non justifiée.

Pour cette rentrée, les directions des établissements de Mamer et Luxembourg ont en effet joué la carte de la sévérité. Dans le secondaire, collégiens et lycéens ont par ailleurs reçu un «contrat covid». Autrement dit, un règlement interne en 13 points énumérant les règles sanitaires à respecter, telles que les sens de circulation, le respect de «zones assignées» ou encore l'entrée dans l'établissement par un portail spécifique. Et en cas de non-respect, les élèves risquent des sanctions disciplinaires.

Jamais trop prudents

Prise de fonction atypique pour Marguerite Poupart-Lafarge, nouvelle proviseure à Vauban. Photo: Vauban

Mais la grande nouveauté consiste en un retour à une forme de normalité. Fini les groupes A et B et les emplois du temps allégés comme en mai dernier. D'où «une vigilance accrue» et la mise en place d'un «maximum de précautions», souligne Marguerite Poupart-Lafarge, nouvelle proviseure à Vauban.

A la Cloche d'Or, l'établissement français rouvre également les portes de la cantine. «Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service», précisent ainsi les responsables. Pas question toutefois de se mélanger. Seuls les élèves d'une même classe peuvent déjeuner ensemble.

Tous ces dispositions, la nouvelle proviseure les juge «strictes par prudence», mais souligne qu'elles pourraient n'être que temporaires. «Nous pourrons les assouplir si les recommandations ministérielles et l'évolution de la situation le permettent», détaille ainsi Marguerite Poupart-Lafarge. Les nouvelles mesures sanitaires au sein des établissements scolaires seront en effet annoncées ce vendredi après-midi par le ministre de l'Education Claude Meisch (DP), à quelques jours de la reprise de tous les élèves du pays.

En parallèle, le gouvernement maintient sa stratégie de prévention en amont. Comme annoncé mi-août, «tous les élèves et le personnel enseignant sont invités à se faire tester», rappelle la porte-parole du ministère de l'Education. Les premières invitations ont d'ailleurs été envoyées «dès la semaine dernière».

