Pétitions

Le contrôle technique et la chasse bientôt discutés à la Chambre

Susy MARTINS Une pétition pour un contrôle technique moins fréquent ainsi qu'une autre, demandant la fin de la chasse en battue, ont recueilli les signatures pour être discutées à la Chambre.

Le contrôle technique des véhicules et la chasse en battues sont deux des questions qui feront l'objet d'un débat public à la Chambre, après avoir réussi à recueillir respectivement plus de 4.500 signatures via le site officiel des pétitions publiques.

Vous pouvez signer ces pétitions dès cette semaine De l'interdiction de la chasse pendant les vacances scolaires à la réouverture d'une maternité, huit nouvelles pétitions sont ouvertes aux signatures.

La première pétition propose un contrôle technique plus coûteux mais moins fréquent et a réussi à recueillir 5.298 signatures.

Le pétitionnaire fait valoir que les nouvelles voitures devraient pouvoir être soumises à une inspection tous les deux ans, à partir de quatre ans après leur première mise en circulation.

Quant à la deuxième pétition, qui veut abolir la chasse en battue, elle a recueilli 5.044 signatures. L'auteur demande que l'on mette fin à la persécution des animaux pendant la chasse au nom du bien-être animal.

La commission des pétitions publiques a analysé les signatures et a décidé que les deux pétitions pouvaient être discutées. Les dates exactes auxquelles elles seront discutées par les députés devraient être communiquées prochainement.

Cet article a été initialement publié sur le site du Contacto.

(Traduction: Megane Kambala)

