Dès janvier 2022, lancement de la consultation publique. Les habitants auront un mois pour découvrir et donner leur avis sur les quatre variantes proposées.

Le contournement de Hesperange soumis à consultation

Oui, le dossier du contournement de la commune de Hesperange avance. Mais toujours à la vitesse de l'escargot. Lentement mais sûrement, rétorqueront les plus optimistes en commentant ce projet qui devrait permettre à la commune de ne plus être traversée par quelque 22.400 véhicules par jour. Et la nouvelle étape est maintenant attendue pour la mi-janvier, date à laquelle le ministre de la Mobilité et des Travaux publics vient d'annoncer le lancement de la consultation publique sur les tracés envisagés.

L'option du tunnel finit en cul-de-sac à Hesperange Bien que défendue par François Bausch, la possibilité de faire passer le futur contournement d'Hesperange sous la zone Natura 2000 ne se fera pas, révèle la présentation effectuée jeudi soir aux habitants. Ces derniers devront se prononcer sur quatre variantes en surface.

François Bausch (Déi Gréng) a annoncé la nouvelle échéance, mardi dans une réponse parlementaire adressée au député-bourgmestre Marc Lies (CSV). Ainsi, un mois durant les habitants pourront non seulement lire les variantes des aménagements envisagés dans et autour de Hesperange-Alzingen, le tout étant en lien avec les différents aménagements entrepris pour une nouvelle mobilité au sud-ouest de la capitale (arrivée du tram, gare de Howald, etc).

En juillet dernier, au cours d'une présentation publique, le ministre Bausch avait annoncé la tenue de cette consultation pour l'automne 2021. Elle démarre donc avec un peu de retard. Mais de toute façon, le processus de décision puis de travaux est encore bien long. En effet, il faudra ensuite que le gouvernement valide les tracés routiers, ceux des pistes cyclables mais aussi les compensations environnementales liées aux travaux d'infrastructure qui attendent la communes et ses environs.

Il sera après nécessaire de fixer le financement prévu pour ce contournement. Pour l'heure, le budget des quatre variantes en lice varie de 75 à 102 millions d'euros. Sachant que depuis cet été, l'idée de construire un tunnel automobile n'est plus d'actualité. François Bausch a toujours fait part d'un calendrier financier défini avant la fin de la législature; 2023 devrait donc être l'échéance pour inscrire les investissements au budget de l'Etat (à l'image des grands chantiers listés pour les années à venir).

Quant à la durée des travaux, elle reste dépendante de l'option validée par le gouvernement.

