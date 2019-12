A l'occasion d'une réunion citoyenne qui s'est tenue mardi soir et avant de rencontrer mercredi le ministre de la Mobilité, les autorités communales ont dévoilé une première mesure concrète face au chaos quotidien de la circulation dans la localité.

Le contournement d'Hesperange avance à pas de loup

Une «phase de test temporaire». C'est ainsi que Marc Lies (CSV), le bourgmestre d'Hesperange a qualifié au micro de nos confrères de RTL les nouveaux sens interdits et les barrages routiers qui verront le jour dès le 2 janvier dans les rues de Fentange et d'Alzingen. De plus, sans qu'aucune date n'ait été avancée, une seconde phase, plus globale devrait concerner aussi les localités d'Itzig et de Howald.

Cette mesure a été présentée mardi soir au public à l'occasion d'une réunion citoyenne. En attendant une rencontre avec François Bausch (Déi Gréng), le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, prévue ce mercredi, elle représente un timide jalon de l'épineux dossier du contournement d'Hesperange. A l'étude depuis une quinzaine d'années, celui-ci est destiné à décongestionner la traversée de la cité, qui voit passer quotidiennement entre 11.000 et 17.000 véhicules.

Contournement vs tunnel

Chacun s'accorde sur les points d'entrée et de sortie du futur contournement. Ce dernier partirait du rond-point situé en haut de la bretelle vers Howald, au bas de la rue des Scillas, où serait construit un carrefour, pour déboucher à hauteur de l'actuel croisement à la sortie d'Alzingen, et poursuivre ensuite en direction d'Hassel. Mais il existe pas moins de cinq variantes du tracé, sur lequel se trouve notamment une zone de protection «Natura 2000» comme pierre d'achoppement.

Rappelons que ce projet de contournement, capital en vue de la transformation et du développement du quartier de Howald, se heurte à la proposition alternative de la construction d’un tunnel, émise par François Bausch qui estime cette solution moins chronophage en évoquant «l'urgence de la situation». En face, les élus communaux craignent que cette option n'engendre «un accroissement considérable des coûts.»

En juin 2019, un groupe Facebook d'initiative citoyenne en faveur d'un contournement d'Hesperange, septième commune du pays en termes de population, s'est d'ailleurs constitué. Il rassemble aujourd'hui plus de 2.000 membres, alors même que la commune enregistre une population totale de 15.500 habitants.