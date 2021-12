Face à la forte croissance des nouvelles infections, le ministère de la Santé annonce adapter la cellule de Contact Tracing dès ce vendredi avec un nouveau fonctionnement.

Pandémie au Luxembourg

Le Contact Tracing change de fonctionnement

Face à la forte croissance des nouvelles infections, le ministère de la Santé annonce adapter la cellule de Contact Tracing dès ce vendredi avec un nouveau fonctionnement.

(tb avec Teddy JAANS) A partir du 31 décembre, de nouvelles dispositions seront appliquées dans le cadre du Contact Tracing. Le ministère de la Santé réagit ainsi à l'augmentation rapide du nombre d'infections au cours des derniers jours.

Les personnes qui ont reçu un résultat de test positif sont priées de se mettre immédiatement en isolement et d'informer toutes les personnes avec lesquelles elles ont été en contact étroit au cours des dernières 48 heures. En outre, une liste de ces contacts (noms, numéros de téléphone et adresses e-mail) doit être établie.

Toute personne ayant effectué un test rapide avec un résultat positif doit le signaler sur le site https://covidtracing.public.lu/. De plus, un test PCR doit être effectué le plus rapidement possible. La prescription à cet effet sera automatiquement envoyée dans les 48 heures suivant la déclaration en ligne. En cas de résultat positif de la PCR, il faut également l'inscrire.

La personne concernée sera ensuite appelée par le Contact Tracing dans les plus brefs délais. Les personnes qui ne peuvent pas faire la déclaration en ligne doivent néanmoins effectuer un test rapide certifié ou une analyse PCR le plus rapidement possible. Pour ce faire, le médecin de famille peut être contacté.

Les personnes cas contact ne seront plus appelées

Ceux qui ont reçu un numéro de référence par SMS après leur enregistrement doivent se connecter sur le site indiqué avec ce numéro et communiquer les coordonnées des personnes de contact, la date du dernier jour de travail/d'école et le début des symptômes. Après validation des informations par le Contact Tracing, la personne concernée recevra une prescription d'isolement dans les 24 à 48 heures.

Toute personne ayant été en contact avec une personne infectée ne sera plus automatiquement appelée. Dans la mesure où les données sont connues, elle reçoit toutefois une prescription pour un test PCR qui peut être effectué six jours après avoir été en contact avec une personne infectée au covid.

Les personnes non vaccinées ou non guéries doivent être placées en quarantaine pendant sept jours. Toute personne qui présente des symptômes pendant la quarantaine est invitée à effectuer immédiatement un test PCR. Les contacts doivent être réduits au minimum pendant cette période et le travail à domicile est fortement recommandé. Plus de détails sont disponibles sur covid19.lu.





