Le gouvernement en conseil a adopté, ce vendredi 6 juillet, la liste des nouveaux grands projets d’infrastructure qui sont soumis chaque année à l’approbation de la Chambre des députés. Parmi les 33 projets, on compte une nouvelle tour de contrôle au Findel.

Luxembourg 3 min.

Le conseil de gouvernement annonce ses grands projets d'infrastructure

Le gouvernement en conseil a adopté, ce vendredi 6 juillet, la liste des nouveaux grands projets d’infrastructure qui sont soumis chaque année à l’approbation de la Chambre des députés. Parmi les 33 projets, on compte une nouvelle tour de contrôle au Findel.

Cette démarche permet l’imputation des dépenses pour frais d’études à charge des fonds d’investissement dans un souci d’optimisation du suivi financier. Dans les années à venir, l’État luxembourgeois devra continuer de réaliser des investissements considérables dans les infrastructures, en bâtiment ou en travaux publics.

Sur la liste émargée figurent une totalité de 33 projets dont la majorité dans le domaine des travaux publics. L'un des projets phares est certainement la nouvelle tour de contrôle du Findel.

33 grands projets proposés

Le plus grand nombre de projets s’inscrit logiquement dans la mobilité, notamment en vue d’une nette amélioration de la circulation des bus de l’Est du pays vers la capitale, à savoir un couloir pour bus sur l’A7 entre Waldhaff et Kirchberg et un couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff (N11).

D’autres projets essentiels sont une nouvelle N4 dans le cadre du développement de la friche Arbed-Schifflange; une voie pour le tram rapide ainsi qu’une bande d’arrêt d’urgence pour le covoiturage et le bus sur l’A4; le prolongement du tram de Findel vers Kalchesbruck sur la N1; la continuation du tram sur la route d’Arlon (N6); le pôle d’échange Gare centrale; le pôle d’échange Frisange et finalement le boulevard du Hoehenhof qui a une importance cruciale pour le développement du pôle d’échange Hoehenhof (Park&Ride de 4.000 places).

Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, exprime sa plus grande satisfaction sur l’avancement des projets en cours et reste confiant que la dynamique des dernières années pourra être poursuivie dans les années à venir.



Retrouvez la liste des 33 projets encore à soumettre à l'approbation de la Chambre des Députés:

Administration des contributions directes à Luxembourg (y compris bâtiment « Zürich »)



Tour de contrôle Findel (nouvelle construction)



Lycée technique d’Esch/Alzette (extension)



Ecole européenne I au Kirchberg – (extension des bâtiments de l’école primaire)



Centre pénitentiaire Schrassig – UPSJ



Centre socio-éducatif Schrassig, (rénovation et extension)



Centre socio-éducatif Dreiborn – (rénovation et extension)



Construction modulaire pour le Luxembourg Institut of Health (LIH)



Couloir Bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg



N11 Couloir pour bus entre Gonderange et Waldhaff



N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster



Voie de délestage à Echternach (N10/E29/N11)



A1: Réaménagement échangeur Senningerberg



Boulevard du Hoehenhof



Voie de délestage et raccordement ZAE-CR102 avec réaménagement échangeur Capellen



Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknaepchen



Nouvelle N4 et routes étatiques dans le cadre du développement de la friche Arbed-Schifflange



A4: Voie pour tram rapide, BAU et covoiturage, échangeurs et couloir écologique Leidelengerbesch entre Foetz et Leudelange



N1 Prolongement Tram Findel Kalchesbruck



N6 Ligne de Tramway route d’Arlon



N22 / CR304 Axe de desserte / voie de délestage à Redange



N7 / CR115 / CR306 Reconfiguration carrefours N7 - CR115 - CR306 dans le contexte de la Z.A. « um Rouscht » à Bissen



N7 / CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès Z.A. Fléibur



N7 Carrefour dénivelé à Lipperscheid



N10 Redressement Machtum-Ahn-Hettermillen et PC3



Passerelle (OA 788): élargissement pour piste cyclable



Bowstring Schifflange (OA 1084)



OA 1219 - Tunnel Markusberg: Assainissement zone de gonflement



Pôle d'échange Gare Centrale



Pôle d'échange Frisange



N7 / CR123 Suppression PN24 et PN24A à Pettingen



N13 Contournement Dippach-Gare avec suppression PN5



Pôle multimodal Howald : Construction d’un bâtiment administratif



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.