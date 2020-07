Le Conseil d'Etat valide la nouvelle loi covid

Le texte, qui vise à renforcer les règles dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, a reçu ce mercredi un avis favorable de la part de la haute autorité. Malgré quelques bémols.

(ER avec DS) - Trois jours après les annonces de Xavier Bettel (DP) et Paulette Lenert (LSAP) sur la mise en place de mesures plus restrictives dans la lutte contre le covid-19 et au lendemain de l'analyse en commission parlementaire, le Conseil d'Etat a dans son ensemble porté un avis favorable sur la projet de loi visant à introduire de nouvelles mesures sanitaires.

Toutefois, certains points ont été épinglés par la haute autorité. Cette dernière regrette notamment que ces mesures plus strictes n'aient pas été directement intégrées dans les deux premières lois covid, entrées en vigueur le 17 juillet, par le biais d'amendements. Les conseillers ont également remarqué que les restrictions dans le domaine privé sont beaucoup plus strictes alors que rien n'a changé pour le secteur de l'Horesca où seules les sanctions ont été renforcées.

De plus, le Conseil d'Etat a surtout des préoccupations d'ordre juridique. Par exemple, l'expression «événements à caractère privé» n'est pas formulée assez clairement, selon le rapport. La manière dont le texte est rédigé pourrait supposer que la limitation à dix personnes ne s'applique que si la réunion privée se fait sur invitation.

Alors que la nouvelle loi doit être adoptée ce jeudi, le Conseil d'Etat a proposé une nouvelle formule de texte. Il convient notamment de préciser que la limitation à dix personnes fait explicitement référence aux personnes qui ne font pas partie du ménage. Une mesure difficile à contrôler pour les forces de l'ordre et, si nécessaire, à sanctionner. En ce qui concerne la levée de la quarantaine après un résultat de test négatif, le Conseil d'Etat se pose la question de savoir si la décision du directeur de la Santé doit être formelle ou si une simple notification est suffisante.

Dans l'ensemble, le Conseil d'Etat ne s'oppose pas aux sanctions plus strictes dans l'Horeca mais ses membres conseillent une formulation plus claire. Cette remarque vaut également pour les nouvelles dispositions selon lesquelles, en cas d'infractions répétées, l'aide spéciale covid aux entreprises devra être remboursée.

Quant à la Commission consultative des droits de l'homme, elle regrette également que la mise en place des restrictions dans la sphère privée manque de cohérence. «Les réunions de plus de dix personnes sont interdites alors qu'elles sont possibles dans l'Horeca», épingle la CCDH.

Cette dernière critique également le fait que le terme «caractère privé» ne soit pas suffisamment défini et qu'il est difficile pour la police de faire appliquer les nouvelles dispositions. Enfin la Commission tient à souligner l'envie du gouvernement de mettre «davantage l'accent sur la sensibilisation du public».

