Vaccination anti-covid

Le Conseil d'Etat met les pharmacies sur la touche

Patrick JACQUEMOT Alors qu'ils devaient être les nouveaux acteurs de la campagne vaccinale, les pharmaciens luxembourgeois n'entreront pas en jeu de sitôt. La base légale présentée par le ministère de la Santé est trop légère.

Le gouvernement a-t-il rédigé un peu trop dans la précipitation le projet de loi qui devait permettre aux pharmaciens du pays d'eux aussi proposer la vaccination anti-covid? Sans doute, à en croire les remarques formulées par le Conseil d'Etat. Les Sages viennent ainsi de délivrer une opposition formelle au texte proposé. La désormais vice-Première ministre, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP), devra donc réviser sa copie.

Une révision au plus vite, car le virus lui n'attend pas. Mercredi, le Luxembourg a ainsi battu son record de nouvelles contaminations dépistées (855 tests positifs en 24 heures). Au plus vite car avec un taux de couverture vaccinale des 12 ans et plus à 77,8%, le pays est encore loin d'avoir constitué le «bouclier sanitaire» qui conviendrait. Vite enfin car, au même titre que les opérations ponctuelles (Semaine de la vaccination du 6 au 12 décembre, pop-up dans les galeries commerciales ou centres piétonniers) ou que la vaccination en cabinet médical (plus de 29.000 doses délivrées), intégrer les pharmaciens à la campagne permettrait d'accélérer la délivrance des sérums.

Mais pour l'instant, feu rouge : le Conseil d'Etat ne reprochant pas l'initiative mais bien sa base légale. Ainsi, les Sages reprochent au texte de ne pas se limiter à la vaccination anti-covid, mais bien d'étendre aux pharmaciens la possibilité de piquer pour toutes les «vaccinations recommandées par l'Etat». Trop vague, mais aussi trop d'un coup alors que ces blouses blanches ne pratiquaient pas cet acte jusqu'alors.

«On ne demande qu'à rendre service» Président du syndicat des pharmaciens du Luxembourg, Alain de Bourcy n'est guère étonné du refus opposé par le Conseil d'Etat. «La question de la responsabilité de celui qui décide de l'injection fait depuis toujours l'objet de nos remarques», fait-il remarquer. Déçu? "Depuis le début, nous ne sommes pas demandeurs mais volontaires à répondre positivement au gouvernement s'il nous sollicitait. Il le fait maintenant, pourquoi dire non. Mais ce n'est pas quelque chose que la profession revendique. On saura attendre s'il le faut, ou rester à notre place actuelle si le droit l'exige.» Au passage, le Conseil d'Etat s'interroge : pourquoi limiter la possibilité de vacciner aux seuls pharmaciens? Le geste ne pourrait-il pas être pratiqué par infirmiers, sages-femmes ou kinésithérapeutes, par exemple? Ne pas les inclure serait contraire au principe d'égalité des lois en vigueur, notent les Sages.

Parmi les reproches formulés, le Conseil d'État pose aussi la question de la «responsabilité». En cas de soucis, d'effets secondaires sérieux, qui portera le poids des conséquences? N'en déplaise à la profession mais un pharmacien n'a pas les mêmes compétences qu'un médecin. Alors comment pourrait-il juger de la vulnérabilité de tel client, définir le risque encouru par l'injection sous-cutanée du virus même à microdose?

Par ailleurs, les pharmaciens du Grand-Duché n'ayant pas du tout la vaccination dans leur pratique quotidienne, qui va les former? Quel niveau d'études devra avoir ce tuteur, que contiendra la formation? Motus dans le texte présenté.

Enfin, il est aussi question d'argent. Si le pharmacien est rémunéré pour sa prestation, où cet acte figure-t-il dans la nomenclature de la Caisse nationale de santé (CNS) ? Là encore, le texte déposé ne répond pas à la question.

Reste que pour le président des pharmaciens du Luxembourg, si ces remarques représentent des obstacles, «il n'y a rien d'infranchissable». Et Alain de Bourcy d'évoquer la situation de ses homologues blouses blanches de France, Suisse ou Belgique déjà mobilisés dans cette vaccination anti-covid. «Si ces professionnels et ces pays ont réussi à le faire, pas de raison que l'on n'y arrive pas ici!»

