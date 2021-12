Les Sages se sont positionné en accord avec les nouvelles restrictions présentées la semaine dernière par le Premier ministre luxembourgeois. Des mesures que l'exécutif aimerait voir entrer en vigueur le plus tôt possible.

Le Conseil d'Etat approuve la version 2G du CovidCheck

Laura BANNIER Les Sages se sont positionné en accord avec les nouvelles restrictions présentées la semaine dernière par le Premier ministre luxembourgeois. Des mesures que l'exécutif aimerait voir entrer en vigueur le plus tôt possible.

Un pas de plus vers le renforcement du dispositif CovidCheck vient d'être franchi. Mercredi, le Conseil d'Etat a rendu un avis favorable aux députés concernant les restrictions sanitaires devant entrer en vigueur avec la nouvelle loi covid. Annoncées la semaine dernière par Xavier Bettel et Paulette Lenert, ces mesures reposent principalement sur l'extension du pass sanitaire.

Ainsi, les Sages approuvent l'application du dispositif ''2G'' (guéri ou vacciné) à l'ensemble du secteur des loisirs. Avec cette nouvelle mesure, les personnes seulement testées négatives au virus n'auront plus accès aux restaurants, aux salles de sport, ou encore aux cinémas.

Alors que l'exécutif prévoit une entrée en vigueur de la loi le jour même de sa parution au journal officiel, le Conseil d'Etat suggère cependant un report au lendemain de la publication. Cette dernière devrait cependant intervenir rapidement, les ministres ayant fait part de leur volonté de faire appliquer ces mesures avant l'expiration de la loi covid actuelle, le 18 décembre.

Dans son avis, le Conseil d'Etat a souligné que «le régime CovidCheck ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans les libertés individuelles», en particulier puisque l'accès aux loisirs ne constitue pas un besoin essentiel. Ils n'appartiennent pas non plus «à la sphère des droits fondamentaux», indique l'organe. Un avis qui est donc à l'opposé du jugement récemment prononcé, en Belgique, et qui lui estimait discriminant l'équivalent wallon du CovidCheck.

Pour les clients des bars, restaurants et autres établissements concernés par l'extension du dispositif luxembourgeois, une liste des personnes vaccinées ayant leurs habitudes dans ces établissements pourra être tenue. Si les conseillers d'Etat ont donné leur aval à cette proposition, c'est notamment afin de soulager les contraintes de contrôle qui pèseront sur les salariés du secteur. Par contre, une fois la loi expirée, ces données devront être effacées.

La prochaine extension du CovidCheck doit s'assortir également de la possibilité pour le «contrôleur'' d'une vérification d'identité du ''contrôlé''. Cela permettant de vérifier si la personne présentant le certificat de vaccination ou de guérison est bien celle qui demande à entrer. Cette possibilité de vérification est déjà inscrite dans la loi, font remarquer les Sages. Mais le gouvernement souhaite rendre cette procédure obligatoire, et non plus facultative. Un choix également validé par les Sages. Ils se contentent de préciser que «toute pièce officielle, à l’instar d’un permis de conduire ou d’une carte d’élève, donc munie d’une photographie du concerné», doit pouvoir être utilisée.

