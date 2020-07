La vénérable institution ne s'oppose pas à une possible réouverture des boîtes de nuit. Par contre, les établissements devront veiller à ce que personne ne danse lors des soirées.

Le Conseil d'Etat allié (inattendu) des discothèques

Patrick JACQUEMOT

Si, pas à pas, le déconfinement a permis à de nombreux pans de l'activité de reprendre, les discothèques sont restées closes jusqu'à présent. Au grand dam de leurs propriétaires et des noctambules, mais pas des autorités sanitaires soucieuses de ne pas voir se rassembler la foule sur les pistes de danse du pays. Mais, dans le texte de la nouvelle loi covid, rien n'empêchera ces établissements de fonctionner désormais.

Le conseil d'Etat, présidé par Agnès Durdu, n'y voit en effet pas d'inconvénients. Et pas seulement par souci de relancer les animations de nuit ou de faire tourner un business à l'arrêt depuis mi-mars. Non, la vingtaine de sages de l'institution, qui a dernièrement intégré Alex Bodry (LSAP), respecte ce choix mais sous quelques réserves. Ainsi, accord est donné pour que les discothèques accueillent à nouveau du public, mais à condition de respecter les règles applicables au secteur de l'Horeca. Des activités comme la danse n'étant pas autorisées.

Les discothèques, prochaines à succomber au virus Fermés depuis quatre mois maintenant, night-clubs et discothèques ne voient toujours pas le bout du tunnel. Si certains propriétaires essayent de réagir, passer du monde de la nuit à une activité au grand jour n'a rien d'évident.

Voilà le truc: aller en boîte d'accord, mais juste pour s'asseoir (à bonne distance les uns des autres), discuter (dans le respect des gestes barrières), partager un verre (si possible un par convive!), le tout au son du DJ. Changement d'ambiance donc, mais c'est à prendre ou à laisser pour les patrons de night-clubs.

Des responsables d'établissements qui, s'ils ouvrent, auront donc les mêmes obligations que les patrons de bars et restaurants du pays. A savoir attribuer des places assises uniquement, faire porter le masque à la clientèle lors de tout déplacement, veiller à ce que le personnel en contact avec le public dispose bien d'une protection buccale. Sans oublier le respect du couvre-feu désormais imposé à minuit tapant. Pas vraiment la joie, mais mieux que rien...

Et gare aux contrevenants, plus particulièrement alors que le pays connaît une recrudescence des infections au covid-19. En intervenant mercredi, la ministre de la Santé a rappelé combien la police était vigilante. Pour avoir oublié de s'astreindre aux règles sanitaires, certains établissements ont dû passer à la caisse. Ainsi, en quelques jours 23 enseignes du secteur de l'Horeca ont été sanctionnées. Dont six par une amende de 8.000 euros puisque considérées comme récidivistes...

