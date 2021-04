Comme lors du premier confinement, le gouvernement luxembourgeois a décidé d'étendre jusqu'à l'été le bénéfice du congé pour raisons familiales à l'ensemble des parents salariés au Grand-Duché. Allemands, belges et français compris.

Le congé pour raisons familiales version frontalière

Là où le virus passe, l'école trépasse bien souvent. Et c'est d'ailleurs pourquoi dès le début de la pandémie, en mars 2020, l'accès au congé pour raisons familiales (CRF) a été élargi. Jusque-là principalement destiné aux parents d'enfants gravements malades, le dispositif a été étendu pour prendre en compte la situation de ces pères ou mères se retrouvant avec un enfant à la maison en raison de la fermeture de sa crèche, son établissement scolaire ou d'une mise à l'écart temporaire pour éviter tout cluster dans un groupe.

Le virus fait son devoir auprès des scolaires Du 22 au 28 mars, pas moins de 435 cas d'élèves ou de personnels positifs au covid ont été repérés dans les écoles et lycées luxembourgeois. Une reprise des infections incontestable.

A nouveau, cette formule vient d'être reconduite. Rendant possible l'octroi de jours en CRF, à chaque travailleur salarié ou non-salarié (travailleur intellectuel indépendant) du Grand-Duché, y compris donc les frontaliers. Ainsi, alors qu'il décidait de prolonger le dispositif jusqu'aux vacances d'été, le gouvernement de Xavier Bettel a veillé à ce que la mesure puisse encore être accessible aux employés frontaliers domiciliés en Belgique, France ou Allemagne.

Et cela est d'autant plus utile que dans ces pays, l'organisation scolaire a été totalement bouleversée du jour au lendemain ces derniers jours encore. Aussi, parents, respirez : il y a toujours moyen de bénéficier de journées pour s'occuper de sa progéniture. En tout cas, si elle a 13 ans tout au plus.

Voilà en effet une nécessité, par exemple, pour les salariés résidant sur la Fédération de Bruxelles-Wallonie. Là, la situation sanitaire a contraint dernièremet les autorités à priver de classe les écoliers du primaire et du secondaire. Mais les autorités n'ont pas prévu d'organiser d'enseignement à distance. Les jeunes sont donc livrés à eux-même toute la journée, il faudra bien un adulte pour s'en occuper.

En France, une suspension de l’accueil des élèves est effective cette semaine pour écoles, collèges et lycées. Mais là, des cours à distance doivent être organisés. Pour les jours à venir, le calendrier prévu par le ministère de l'Education nationale depuis Paris tient du casse-tête chinois. Jugez-en :

semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 semaines, quelle que soit la zone académique

semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec retour en présentiel pour les maternelles/primaires et cours à distance pour les collèges/lycées

semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées en respectant avec des jauges de présence adaptées.

