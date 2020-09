Quatre mois durant, les parents ont été autorisés à s'occuper de leur enfant au-delà du quota de jours accordés par la Caisse nationale de santé. Pour la rentrée, plus question d'appliquer cette dérogation. Sauf en cas de quarantaine, ça tombe bien.

Le congé pour raisons familiales reprend ses droits

Il y a la règle et l'exception. Et concernant l'accès au congé pour raisons familiales, c'est bien un statut inédit qui a été adopté dès mars dernier. Sitôt la fermeture des établissements scolaires annoncée, le gouvernement ouvrait grand le dispositif : sans perte de revenu, un parent pouvait rester à la maison et veiller sur son ou ses enfants sans avoir l’œil rivé sur le décompte de jours remboursés par la Caisse nationale de santé (CNS). Une particularité qui n'a plus de raison d'être depuis le 16 juillet dernier.

Ainsi, le ministre de l'Education a clairement annoncé que le dispositif allait retrouver son cours normal maintenant qu'écoliers et lycéens reprenaient le chemin des classes, ce 15 septembre. «Le congé supplémentaire a été accordé quand les écoles étaient fermées ou partiellement rouvertes. Cette situation n'existe plus», a ainsi rappelé Claude Meisch (DP), dans sa conférence de presse de rentrée. Comprenez: l'octroi des jours accordés pour enfants malades reprend comme avant l'apparition du covid.

Pourtant ce ''retour à la normalité'' a quelque chose d'incongru. En effet, le covid-19 circulant toujours, il y a fort à parier que nombre de jeunes vont être atteints à leur tour par l'épidémie. Entre les tests que l'Etat les invite à effectuer et les symptômes qui ne manqueront pas d'apparaître une fois les classes reformées, nul doute que plus d'écoliers et de lycéens devront être pris en charge à la maison pour raisons médicales dans les mois à venir. Sans oublier tous les jeunes ayant eu un contact rapproché avec un camarade infecté. L'exemple des 58 jeunes placés en quarantaine à l'International School of Luxembourg est d'ailleurs venu conforter ce scénario la semaine dernière....

Les familles n'ont donc pas fini de devoir prendre des congés afin de s'occuper de leur progéniture malade ou possiblement infectée et placée temporairement à l'écart. Et là, ne sont évoqués que les arrêts liés au coronavirus. Il faut leur ajouter immanquablement les rhumes, crises d’appendicite, grippes, entorses et autres petits bobos rythmant toute scolarité. Seulement, pour l'heure, papas et mamans -ne trouvant pas d'autre solution de garde- se verront appliquer les limitations ordinaires du congé pour raisons familiales par la CNS. A savoir: 12 jours de congé pour un enfant de 0 à 4 ans; 18 jours par jeune de 4 à 13 ans; 5 jours de congé par adolescent de 13 à 18 ans ou si l'enfant est hospitalisé.

La dérogation «quarantaine»

Toutefois, dans la réglementation suivie par la Caisse nationale de santé, diverses dérogations peuvent être appliquées concernant le quota maximum de congés pour raisons familiales (CRF) accordé aux parents. Le plafond peut ainsi être dépassé si l'enfant se retrouve hospitalisé pendant plus de deux semaines ou... «s’il est placé en quarantaine au sens large du terme». Deux indications qui, appliquées à la lettre, devraient s'appliquer à de nombreuses situations familiales dans les temps à venir. Et donc la fin du statut dérogatoire en place de mars à juillet pourrait ne pas s'avérer aussi pénalisant que ce que certains auraient pu croire a priori.



L'ignorait-il? Toujours est-il que le ministre de l'Education a omis de mentionner ce ''détail'' dans son intervention. Mais côté CNS, on confirme : «Pour la quarantaine de l'enfant, nous avons effectivement besoin du certificat de la Direction de la Santé. Par contre, il ne suffit pas à lui-même pour le congé pour raisons familiales, il nous faut également le nom et le matricule à 13 chiffres du parent qui demande le congé». Et de compléter : «Le CRF en cas de quarantaine imposée par les instances officielles est considéré comme un ''cas grave'' et c'est pour cette raison qu'il n'est pas décompté des jours de l'une des tranches prévues». Qu'on se le dise donc...

Reste que depuis quatre mois, et le régime exceptionnel mis en place, rares sont les familles à avoir beaucoup entamé leurs droits au congé pour raisons familiales. Pourtant, le CRF n'a pas manqué d'être sollicité par les familles devant veiller sur un ou plusieurs bambins (privés d'accès aux crèches) ou enfants sans classe. Et le remboursement de ces journées non travaillées aux employeurs pèsera lourd sur les comptes de la Caisse nationale de santé. En juin, la dépense était estimée à 280 millions d'euros.

Parti sur des bases comparables aux années passées, le recours aux CRF a fait un bond incroyable sitôt le système scolaire paralysé. Atteignant un record historique en juin dernier avec un niveau 22 fois supérieur à celui enregistré un an auparavant. Avec 91.189 certificats de congé pour raisons familiales traités par la Caisse nationale contre 4.107 pour le même mois en 2019.

Si la période des vacances scolaires a bien évidemment été marquée par un recul du nombre de demandes, l'avenir dira si la tendance perdure. Encore faudra-t-il pour cela que le virus laisse tranquille les écoles. De son côté, le ministère de l'Education a en tout cas établi les scénarios à appliquer si le covid-19 venait à (re)faire des siennes entre deux leçons.

