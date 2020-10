Jusqu'au 31 décembre, le gouvernement ne modifiera pas les règles permettant de ne pas décompter les jours pris dans le cadre de l'accompagnement d'un adulte dépendant, handicapé ou âgé.

Le congé pour raisons familiales prolongé d'un mois

Patrick JACQUEMOT Jusqu'au 31 décembre, le gouvernement ne modifiera pas les règles permettant de ne pas décompter les jours pris dans le cadre de l'accompagnement d'un adulte dépendant, handicapé ou âgé.

En juin dernier, le gouvernement décidait d'étendre la levée du décompte des jours de congé pour raisons familiales. Ainsi, jusqu'au 25 novembre, il était entendu que chaque jour pris dans le cadre de l'accompagnement d'un adulte vulnérable (parent dépendant, handicapé non pris en charge par une structure) ne serait pas retiré de la quantité autorisée, et le salarié non pénalisé sur son salaire. La CNS se chargeant de rembourser l'employeur.

Dans le cadre des nouveaux dispositifs de lutte contre l'épidémie, l'Etat a choisi de prolonger ce dispositif d'un mois supplémentaire. Ainsi, la tolérance vaudra-t-elle jusqu'à la fin de l'année 2020. Ainsi en a décidé le conseil de gouvernement qui s'est tenu vendredi, via l'approbation d'un projet de loi visant à étendre cette possibilité.

Un formulaire pour le congé pour raisons familiales Dans le cas où les élèves d'une école ou d'un lycée seraient placés en quarantaine, le ministère de la Sécurité sociale a annoncé, mercredi, mettre à disposition un nouveau document pour permettre aux parents de bénéficier du congé pour raisons familiales. L'objectif : simplifier les démarches.

Sous les mêmes formes que depuis quatre mois donc, ce congé restera accordé aux salariés, indépendants et fonctionnaires lorsque les structures «agréées» qui accueillent les membres de leur famille à charge ne peuvent plus les prendre en charge. Comme pour les enfants, ce droit n'est accordé qu'à un seul parent par foyer. Mais la loi actuelle précise toutefois qu'une alternance est possible.

2020 devrait logiquement crever le plafond du nombre de jours accordés sous le statut de «congé pour raisons familiales». Le précédent record (65.957 jours) datait de 2018 mais au vu de la tolérance accordée cette année pour les parents de scolaires à garder leur enfant à la maison pendant le lockdown total des écoles d'abord, puis en tant qu'éventuelle personne vulnérable à la reprise des cours, et ces derniers mois comme sujet-contact, le ministère de la Sécurité sociale aura été particulièrement généreux.

Au premier trimestre dernier, l'administration estimait avoir déjà versé quelque 47,6 millions d'euros pour la seule application de cette mesure au mois de mars, et prévoyait 288 millions jusqu'à fin juin. Mais depuis la rentrée, le virus circulant toujours, il a fallu débourser encore et encore, et pas seulement pour les parents d'écoliers ou lycéens mais aussi pour les aidants d'adultes vulnérables...

