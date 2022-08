L'enquête américaine a classé le Grand-Duché comme étant le 7e meilleur pays au monde en termes de congé parental. Mieux encore, le système de congé de paternité se place quant à lui sur le podium.

Le congé de paternité luxembourgeois, l'un des meilleurs

Depuis la fin de la crise sanitaire, il n'a jamais autant été question de l'équilibre vie privée et professionnelle dans le débat public. Il y a fort à faire étant donné le bilan mitigé de la politique de soutien sur le sujet en raison d'un manque de données. Pourtant, de l'autre côté, les citoyens s'impatientent. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir signé une pétition réclame l'allongement pur et simple du congé parental de 6 à 9 mois. Le sujet sera d'ailleurs abordé à l'échelon politique en raison du succès de cette pétition.

Toutefois, des points d'amélioration notables sur ce thème sont à relever en 2022. On pense notamment à ces projets de loi introduisant notamment de nouveaux congés extraordinaires ou encore l'élargissement du congé de paternité aux coparents dans les couples de même sexe.

Justement, en parlant de congé parental, où se situe actuellement le Luxembourg en comparaison avec les autres pays du monde? Si l'on en croit les résultats d'une étude américaine, le Luxembourg ne semble pas si à la traîne que cela. C'est en tout cas ce qu'indique l'agence de recrutement américaine Lensa.

Un équivalent à taux plein combine de plus de 60 semaines

Pour celle-ci, le Grand-Duché a le 7e système de congé parental le plus performant au monde ainsi que le 3e meilleur congé de paternité, se classant juste derrière le Japon et la Corée du Sud.

Au Grand-Duché, la durée du congé pour les nouvelles mamans peut grimper jusqu'à 46 semaines avec un taux de paiement moyen de 85,2%. En ce qui concerne les jeunes papas, ce même congé peut aller jusqu'à 28 semaines avec un taux de paiement moyen de 75,7%. Au total, cela donne un équivalent à taux plein pour les deux parents combiné qui monte à 60,4 semaines.

En effet, dans son calcul, l'institut a combiné le nombre total de semaines de congé payé pour les deux parents avec le taux moyen de paiement du congé payé pour les mères et les pères. «Dans tous les pays, la tendance générale est que les mères bénéficient d'un congé payé beaucoup plus important que les pères pour le congé parental, à quelques exceptions près», note l'étude. En moyenne, les pays de l'OCDE offrent un congé payé de 60,2 semaines et 8,7 semaines aux mères et aux pères tandis que les pays de l'UE offrent des moyennes de 70,6 semaines et 7,1 semaines.

En termes de congé parental, c'est la Roumanie qui offre le plus grand nombre de semaines de congé payé en équivalent temps plein salaire, avec un total de 97,1 semaines offertes aux parents roumains. Les mères se voient offrir un peu plus de deux ans de congé à 85% de leur salaire, tandis que les pères se voient offrir 5,3 semaines de congé à un taux légèrement supérieur de 87,8 % de leur salaire. Suivent l'Estonie, la Bulgarie, la Slovaquie, le Japon, la Hongrie et puis finalement, le Luxembourg.

