La réunion entre la direction de l'International School of Luxembourg et les syndicats OGBL et LCGB ce vendredi devant l'Office national de consultation n'a pas abouti. Une reprise des négociations programmée au 27 février.

Le conflit social s'enlise à l'ISL

Jean-François COLIN La réunion entre la direction de l'International School of Luxembourg et les syndicats OGBL et LCGB ce vendredi devant l'Office national de consultation n'a pas abouti. Une reprise des négociations programmée au 27 février.

Émaillé de onze piquets de grève, le conflit dure depuis août 2018, moment où la dernière convention collective de travail au sein de l'ISL a pris fin. Alors que le litige était porté ce vendredi devant l'ONC après l'échec des négociations en décembre, il n'a abouti à aucune solution, pas même à un compromis. En cause, l'instauration d'une nouvelle grille des salaires pour le personnel enseignant, soit 290 personnes.

L'OGBL «s'étonne» d'un «revirement» des représentants patronaux qui sont revenus sur leur première proposition d'introduire une évolution du barème salarial moyenne de 2,04% par an, contre 3,02% actuellement. Un revirement «d'autant plus étonnant» que cette proposition ne faisait pas partie du dossier soumis à l'ONC. De leur côté, les syndicats restent accrochés à leur proposition d'une «augmentation de 0,51% de la masse salariale», grâce à un «allongement de carrière» susceptible de «réduire l'augmentation moyenne annuelle des salaires à 2,26%».

L'ISL sollicite l'ONC pour sortir de l'impasse L'Office national de Conciliation (ONC) a été appelé à la rescousse pour débloquer la situation au sein de l'International School of Luxembourg (ISL). En cause, le dialogue social entre les syndicats et les responsables qui est au point mort.

Bref, le blocage reste total, et la prochaine date retenue pour poursuivre les négociations a été fixée au 27 février. D'ici là, si les salariés de l'ISL s'abstiendront d'organiser de nouveaux piquets de grève, en revanche la grève du zèle continuera. Pour rappel, la date-butoir est le 4 juin 2020: si un règlement n'est pas intervenu à cette date, une non-conciliation pourra alors être décrétée, ouvrant la voie au droit de grève.

Nous n'avons pu joindre la direction de l'ISL. Située à Merl, l'école abrite 1.400 élèves, issus de plus de 50 nationalités, répartis dans les cycles inférieur et supérieur.