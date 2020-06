Durant le pic de la pandémie de covid-19, entre mi-mars et mi-avril, 25% de l’activité du Luxembourg s’est retrouvée totalement à l’arrêt. Une situation exceptionnelle qui a coupé l'économie du pays dans son élan et impacté le marché de l’emploi selon les derniers chiffres livrés par le Statec.

Luxembourg 2 min.

Le confinement freine l’évolution de l'emploi salarié

Durant le pic de la pandémie de covid-19, entre mi-mars et mi-avril, 25% de l’activité du Luxembourg s’est retrouvée totalement à l’arrêt. Une situation exceptionnelle qui a coupé l'économie du pays dans son élan et impacté le marché de l’emploi selon les derniers chiffres livrés par le Statec.

(DH) - Alors que l'évolution de l'emploi salarié pendant les deux premiers mois de l'année 2020 était comparable à celle de l'année dernière, le confinement à partir de la mi-mars a nettement ralenti sa progression. C'est ainsi que le Statec indique ce vendredi que la hausse de l'emploi salarié s'est limitée à +0,3% (contre +0,8% au trimestre précédent), ce qui, sur les 12 derniers mois, représente une hausse de 2,9%.

Si la fonction publique (+4,9% sur un an) et le secteur de la construction (+3,9% sur un an) apparaissent les branches les plus dynamiques, l'Institut de statistiques note une forte baisse du nombre de salariés pour les activités des agences de travail temporaire (-24.6% sur un an). En retrait aussi, les «activités spécialisées et services de soutien» chute de 2,1 % entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. «Ces activités sont les premières à souffrir lorsqu'une crise économique se pointe à l'horizon», commente le Statec.

Dans ce contexte, il est à noter l'infime augmentation de travailleurs frontaliers 0,2%, alors qu'elle était de 1% au trimestre précédent. C'est ainsi que côtés français et belge le flux a stagné alors que le nombre de travailleurs venus d'Allemagne a bien résisté (+0,7%), toujours au cours du dernier trimestre. Par contre, une variation de +0,7 % est observée au niveau des travailleurs résidents.



Pour mémoire, à la fin du mois de mai, le Statec a annoncé une augmentation de 29% de chômeurs en 2020. Le Statec commente cette ampleur notamment en regardant les chiffres du chômage partiel. En mars et avril, le dispositif a été mis en place pour environ un tiers des salariés du pays. Soit tout de même dix fois plus que durant la récession de 2009.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.