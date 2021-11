Luc Feller, le haut-commissaire à la protection nationale repousse l'idée de contraindre à l'isolement les 24% des 12 ans et plus n'ayant pas encore reçu une injection anti-covid.

Luxembourg 2 min.

Covid-19 au Luxembourg

Le confinement des non-vaccinés n'est pas une option

Patrick JACQUEMOT Luc Feller, le haut-commissaire à la protection nationale repousse l'idée de contraindre à l'isolement les 24% des 12 ans et plus n'ayant pas encore reçu une injection anti-covid.

Le Luxembourg n'est pas l'Autriche. Et cela vaut pour la politique sanitaire décidée face au rebond des contaminations et des hospitalisations en lien avec le covid19. Aussi, le gouvernement luxembourgeois n'envisage-t-il pas de confiner les non-vaccinés comme vient de le décider Vienne. Le haut-commissaire à la protection nationale, Luc Feller, vient de le confirmer à L'Essentiel.

En une semaine, la police organise 115 contrôles covid Les agents ont notamment repéré des particuliers en possession de documents falsifiés pour passer les contrôles CovidCheck.

Pour le responsable, les situations ne sont pour l'heure en rien comparable entre les deux Etats. Ne serait-ce que le niveau de couverture vaccinale face à l'épidémie. Ainsi, au 7 novembre, le Grand-Duché comptait près de 76% des 12 ans et plus (admissibles à la vaccination) ayant déjà bénéficié d'une, deux voire trois doses de sérum. Un chiffre qui se rapproche des 65% parmi les Autrichiens.

De même, la circulation du virus n'a rien à voir entre les deux pays. Quand le ministère de la Santé de Paulette Lenert annonçait un taux d'incidence de 191 nouveaux cas covid+ pour 100.000 habitants sur 7 jours, l'Autriche dépassait les 900 dépistages positifs/100.000hab. Et donc Luc Feller de commenter : «De grâce, ne comparons pas l'Autriche et le Luxembourg».

Deux choix pour Vienne Si, depuis lundi, l'Autriche a marqué les esprits en imposant le confinement à chacun de ses concitoyens non vaccinés contre le covid (une première en Europe), le pays a aussi pris une autre mesure forte pour restreindre au plus vite la circulation du virus en décidant de débuter une campagne vaccinale pour les enfants dès l'âge de 5 ans.

A l'heure où la contestation des mesures sanitaires se fait de plus en visible, le gouvernement de Xavier Bettel semble donc loin de vouloir faire ce pas vers une restriction stricte des déplacements des hommes et femmes ayant repoussé l'offre vaccinale. Sachant qu'au Luxembourg, l'injection n'est pas le seul sésame possible là où le CovidCheck s'impose.

En effet, le Luxembourg fonde ses critères d'accès à certains lieux (salles de concerts, restaurants, bars, certaines entreprises) toujours sur la même règle des 3G (ou TGV en traduction française) : testé, vacciné ou guéri. Même contesté, cet usage restera en place au moins jusqu'au terme de l'actuelle loi covid. Soit le 18 décembre.

Mardi, le porte-parole du gouvernement français a lui aussi signifié le refus de Paris de suivre l'exemple autrichien. Gabriel Attal affirmant : «Il n'y a absolument aucun confinement qui est prévu aujourd'hui, ni de près ni de loin». Cela avant d'ajouter toutefois, «il ne faut jamais rien exclure par principe» dans cette crise sanitaire.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.