Le déploiement des «smart meter» est déjà largement réalisé à l'échelle du pays. Jusqu'ici il n'y a eu «aucun cas» de coupure au raccordement électrique pour refus d'installation d'un pareil compteur par un privé.

Le compteur intelligent gagne du terrain

(MF) – Lancée en juillet 2016, la vaste opération de remplacement des anciens compteurs électriques par de nouveaux compteurs intelligents se poursuit encore en 2020. Rappelons qu'une directive européenne impose le changement de tous les compteurs d'électricité et de gaz dans le pays, indépendamment du gestionnaire du réseau.

En date du 31 décembre 2019, ces gestionnaires ont attesté que 91,5% des maisons et logements étaient déjà équipés des «smart meter» qui permettent de mesurer les consommations d'énergie à des intervalles rapprochés, d'enregistrer les valeurs de comptage et de transmettre ces données via le réseau électrique vers un système central.

En chiffres absolus, cela signifie que de «312.067 compteurs installés, 285.419 sont des compteurs intelligents et 26.648 des compteurs d'ancienne génération toujours opérationnels», répond Claude Turmes (déi gréng), ministre de l'Energie à une question parlementaire de Sven Clement.

Au député Piraten qui cherche à savoir ce qu'il advient des personnes refusant de laisser installer un «smart meter» chez elles, le ministre répond que «l'utilisateur ne devient à aucun moment propriétaire du compteur et qu'il est obligé de faire de la place au gestionnaire de réseau afin qu'il installe l'outil.» En cas de défaillance du propriétaire du logement, c'est à la justice de trancher et de dire au gestionnaire quelle sanction il peut ou non appliquer.

Mais «jusqu'ici il n'y a aucun cas connu d'un usager qui se serait vu couper l'accès au réseau électrique du fait qu'il aurait refusé l'installation d'un nouveau compteur», assure le ministre. Les gestionnaires ont bien essuyé des refus mais «dans ce cas les gestionnaires essayent de trouver une solution ensemble avec l'utilisateur et y parviennent la plupart du temps», pose Claude Turmes.

Sensible en tant qu'élu vert à la question de l'électrosensibilité, le ministre rappelle que les compteurs intelligents peuvent être équipés d'un filtre qui réduit alors les émissions.