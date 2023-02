Le bâtiment Konrad Adenauer du Parlement, dont la superficie est plus de 30 fois supérieure à celle du stade de football du pays, reste inactif.

Le complexe européen de Luxembourg est un «bâtiment fantôme»

John MONAGHAN Le bâtiment Konrad Adenauer du Parlement, dont la superficie est plus de 30 fois supérieure à celle du stade de football du pays, reste inactif.

Dix ans après le début des travaux, les tours rutilantes qui doivent un jour réunir tout le personnel du Parlement européen à Luxembourg sont toujours en construction. Quand ce jour arrivera, chaque employé disposera d'un espace de travail de... 80 mètres carrés!

Mais, pour l'heure, le vaste bâtiment Konrad Adenauer ressemble à un village fantôme. Au point que des employés sont chargés d'accueillir les visiteurs. Pour un site de 400 millions d'euros, soit un dépassement d'un tiers du budget initial, cela fait désordre.

Pour Mikuláš Peksa, membre tchèque du Parlement européen, le bâtiment est un «gaspillage de l'argent des contribuables européens». Il le compare aussi à un «village Potemkine». Et ce, en référence aux faux établissements que le noble russe Grigori Potemkine aurait construits pour impressionner son ancienne amante, l'impératrice Catherine II, lors d'un voyage en Crimée au XVIIIe siècle.

Les employés ont reçu l'ordre d'être présents à l'arrivée des députés européens. Mikuláš Peksa (Parlementaire européenn)

Quelque 2.300 personnes ont été transférées sur le site avant son ouverture officielle en mai 2022. 700 autres employés devraient les rejoindre lors de l'achèvement de la dernière extension. Soit, en théorie, d'ici la fin de l'année. Une fois terminé, le bâtiment offrira 30 fois plus d'espace de bureaux que la superficie du stade de Luxembourg.

À pleine capacité, le site d'environ 240.000 m² -y compris les espaces extérieurs et les salles de réunion- offrira des places pour 3.000 travailleurs qui disposeront d'un espace de 80 m² chacun. Soit l'équivalent d'un appartement de deux chambres à coucher. Un bien qui, dans la capitale luxembourgeoise, peut facilement coûter un million d'euros, soit bien plus de 2.000 euros de loyer mensuel.

Pourtant, à l'heure actuelle, des pans entiers de bureaux sont inutilisés, ont déclaré les législateurs de la commission du contrôle budgétaire dans un rapport publié le mois dernier. On peut d'ailleurs y lire ceci: «L'investissement le plus important et le plus coûteux du Parlement dans les bâtiments ces dernières années reste aujourd'hui sous-utilisé en raison d'un très faible taux d'occupation».

Des retards persistants

Autrefois, le Luxembourg était en lice pour accueillir de manière permanente les réunions plénières du Parlement européen, désormais, il n'abrite que le personnel du secrétariat. Si le premier appel d'offres date de 2011, le chantier a connu des retards dès le départ, lorsque deux offres d'entrepreneurs ont dépassé le budget, ce qui a conduit à leur suspension en 2012. La première pierre a été posée en 2013, mais de nouveaux retards ont fait reculer la date d'achèvement de quatre ans, jusqu'en 2022.

Arrêtez d'agrandir le bâtiment car c'est un gaspillage de l'argent des contribuables européens! Nous devrions discuter si le bâtiment est vraiment nécessaire Mikuláš Peksa, (député européen)

Aujourd'hui encore, les travaux de la dernière partie, située au sud-ouest du bâtiment, se poursuivent. Mais les parlementaires qui ont récemment visité le bâtiment doutent qu'il puisse un jour remplir pleinement sa fonction. Même en tenant compte de l'absence du personnel en télétravail - chaque employé du Parlement a le droit de travailler à domicile au moins un jour par semaine - le site est énorme.



«Il y avait beaucoup d'espaces et de bureaux vides», confie Mikuláš Peksa au Luxembourg Times à propos de sa visite en octobre dernier dans le cadre d'une délégation du Parlement européen. «Je considère cela comme un échec majeur... il s'est transformé en un bâtiment fantôme.»

Le député européen tchèque Mikuláš Peksa, qui a visité le bâtiment du Parlement européen l'année dernière, a déclaré qu'il ressemblait à un «village Potemkine». European Union/Frédéric Marvaux

Selon M. Peksa, on a tenté de donner l'impression d'un lieu de travail animé pour les législateurs en visite, en demandant par e-mail au personnel de se présenter au bureau. «Nous avons été informés avant (la visite) que les employés avaient reçu l'ordre d'être présents à l'arrivée des députés.»

«Arrêtez d'agrandir le bâtiment, car c'est un gaspillage de l'argent des contribuables européens! Nous devrions discuter si le bâtiment est vraiment nécessaire», lâche M. Peksa, en faisant référence à l'extension pouvant accueillir 700 personnes.

Le site est «surdimensionné», estime pour sa part le député allemand Daniel Freund, qui a visité le bâtiment lors d'un autre voyage l'année dernière. «Lorsque j'y étais, plus de 50% des bureaux étaient apparemment vides», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait, lui aussi, été informé que le personnel devait être présent lors de la visite de la Commission.

Vue aérienne du bâtiment, entouré d'autres institutions de l'UE au Kirchberg. Photo: Parlement européen

«Il est vrai que le bâtiment peut sembler vide», reconnaît une porte-parole de l'Union Syndicale Luxembourg (USL), un syndicat du personnel de l'UE, tout en affirmant ne pas être au courant d'une réquisition du personnel. «Quand il y a une session à Strasbourg, il n'y a personne ici... Les bureaux occupés par la direction sont (aussi) très souvent vides, car ils partent en voyage à Bruxelles...»

À noter que selon l'USL le transfert d'environ 500 personnes du bâtiment Robert Schuman, l'ancien siège du Parlement, au cours des derniers mois a fait gonfler les effectifs dans le bâtiment depuis la visite des parlementaires.

Des économies importantes

Le Parlement européen a défendu son utilisation du bâtiment en mettant en avant d'importantes économies de coûts et d'énergie. «Le bâtiment Adenauer regroupe tous les services sous un même toit, assure une porte-parole. À ce titre, cela permet de réaliser des économies d'échelle dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la sécurité et de la gestion des installations du bâtiment.»

Les nouvelles règles sur le télétravail adoptées ces derniers mois permettront de garantir la présence régulière du personnel au bureau, a ajouté la porte-parole du Parlement. Ironiquement, malgré les bureaux vides, certaines règles sur le télétravail restent plus strictes au Parlement que dans toute autre institution européenne. Les députés européens et l'USL ont demandé la suppression de l'interdiction faite au personnel du Parlement de télétravailler depuis son pays d'origine.

Le syndicat a également critiqué la décision de supprimer le versement de 40 euros par mois aux employés pour les aider à supporter le coût du télétravail. Une action en justice visant à obtenir une compensation pour les travailleurs est également en cours suite à la décision du Parlement de réduire les salaires et de supprimer les allocations pour le personnel qui s'est retrouvé bloqué à l'étranger dans son pays d'origine au moment du premier verrouillage de la pandémie en 2020.

